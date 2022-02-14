passion.ru
2 мин.

Пылкое танго Мироновой и Маркони в образе Марио: как прошел 5-й выпуск шоу «Танцы со звездами»

13 февраля зрители телеканала «Россия» прошел очередной тур гранд-шоу «Танцы со звездами». В очередном выпуске стали известны результаты зрительского голосования, имена выбывших участников, а также пар, показавших прогресс на паркете и заслуживших похвалу членов жюри.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 20

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили

Фото: Пресс-служба

Поклонники проекта своим голосованием определили судьбу Валерия Николаева и Александры Акимовой. Они покинули шоу. Актер даже не появился на паркете, чтобы сказать последнее слово. Его партнерша на прощание поблагодарила зрителей и Егора Дружинина, Дарью Златопольскую, Владимира Варнаву и Николая Цискаридзе за поддержку.

Первыми с горячей самбой выступали Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Егор Дружинин отметил, что участники показали себя гармоничной парой, чего не было раньше. И даже Николай Цискаридзе не поскупился на комплименты: «Саша, браво, вы сегодня ожили и в первый раз двигались по-настоящему. Но я хочу от вас еще больше энергии!»

Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов устроили на паркете танцевально-теннисный поединок под песню Little Big. Оттачивая мастерство в джайве, Ольга тренировалась с апельсинами, а потом… с кочанами капусты в руках! Члены жюри отметили, что номер получился зрелищным, но технически слабым.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина босиком танцевали контемп под песню Евгения Маргулиса «Шанхай блюз». За ними на паркет ворвались Александра Ребенок и Михаил Щепкин, они исполнили зажигательный ча-ча-ча. Долгие и усердные тренировки не прошли даром: сразу два члена жюри поставили паре максимальные оценки.

«Глядя на ваш сегодняшний образ, мне кажется, вам надо обратить внимание на пьесы с Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Вы вошли в тот возраст, когда можете очень красиво воплотить этих героинь на сцене, и танцы вам помогут!» — заметил Николай Цискаридзе.

Самым зрелищным номером выпуска стало пылкое танго Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили в бассейне! Актриса предстала в образе роковой красотки, которую ее партнер укрощал плеткой.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили

Фото: Пресс-служба

Марина Зудина и Максим Петров показали головокружительный вальс под музыку Стинга, а Анатолий Белый и Инна Свечникова разыграли целый спектакль. Владимир Маркони в образе героя популярной компьютерной игры Марио и Евгения Толстая исполнили самбу.

По результатам пятого выпуска лидерами «Танцев со звездами» стали Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Анатолий Белый и Инна Свечникова, Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов.

Теперь свой выбор должны сделать зрители. Они в течение недели будут голосовать за своих любимых участников с помощью СМС на номер 9395. Смотрите «Танцы со звездами» по воскресеньям в 17:50 на телеканале «Россия».

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Новости партнеров
О чем говорят