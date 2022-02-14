Пылкое танго Мироновой и Маркони в образе Марио: как прошел 5-й выпуск шоу «Танцы со звездами»
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Фото: Пресс-служба
Поклонники проекта своим голосованием определили судьбу Валерия Николаева и Александры Акимовой. Они покинули шоу. Актер даже не появился на паркете, чтобы сказать последнее слово. Его партнерша на прощание поблагодарила зрителей и Егора Дружинина, Дарью Златопольскую, Владимира Варнаву и Николая Цискаридзе за поддержку.
Первыми с горячей самбой выступали Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Егор Дружинин отметил, что участники показали себя гармоничной парой, чего не было раньше. И даже Николай Цискаридзе не поскупился на комплименты: «Саша, браво, вы сегодня ожили и в первый раз двигались по-настоящему. Но я хочу от вас еще больше энергии!»
Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов устроили на паркете танцевально-теннисный поединок под песню Little Big. Оттачивая мастерство в джайве, Ольга тренировалась с апельсинами, а потом… с кочанами капусты в руках! Члены жюри отметили, что номер получился зрелищным, но технически слабым.
Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина босиком танцевали контемп под песню Евгения Маргулиса «Шанхай блюз». За ними на паркет ворвались Александра Ребенок и Михаил Щепкин, они исполнили зажигательный ча-ча-ча. Долгие и усердные тренировки не прошли даром: сразу два члена жюри поставили паре максимальные оценки.
«Глядя на ваш сегодняшний образ, мне кажется, вам надо обратить внимание на пьесы с Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Вы вошли в тот возраст, когда можете очень красиво воплотить этих героинь на сцене, и танцы вам помогут!» — заметил Николай Цискаридзе.
Самым зрелищным номером выпуска стало пылкое танго Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили в бассейне! Актриса предстала в образе роковой красотки, которую ее партнер укрощал плеткой.
Фото: Пресс-служба
Марина Зудина и Максим Петров показали головокружительный вальс под музыку Стинга, а Анатолий Белый и Инна Свечникова разыграли целый спектакль. Владимир Маркони в образе героя популярной компьютерной игры Марио и Евгения Толстая исполнили самбу.
По результатам пятого выпуска лидерами «Танцев со звездами» стали Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Анатолий Белый и Инна Свечникова, Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов.
Теперь свой выбор должны сделать зрители. Они в течение недели будут голосовать за своих любимых участников с помощью СМС на номер 9395. Смотрите «Танцы со звездами» по воскресеньям в 17:50 на телеканале «Россия».
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»