Пылкое танго Мироновой и Маркони в образе Марио: как прошел 5-й выпуск шоу «Танцы со звездами»

Поклонники проекта своим голосованием определили судьбу Валерия Николаева и Александры Акимовой. Они покинули шоу. Актер даже не появился на паркете, чтобы сказать последнее слово. Его партнерша на прощание поблагодарила зрителей и Егора Дружинина, Дарью Златопольскую, Владимира Варнаву и Николая Цискаридзе за поддержку.

Первыми с горячей самбой выступали Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Егор Дружинин отметил, что участники показали себя гармоничной парой, чего не было раньше. И даже Николай Цискаридзе не поскупился на комплименты: «Саша, браво, вы сегодня ожили и в первый раз двигались по-настоящему. Но я хочу от вас еще больше энергии!»

Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов устроили на паркете танцевально-теннисный поединок под песню Little Big. Оттачивая мастерство в джайве, Ольга тренировалась с апельсинами, а потом… с кочанами капусты в руках! Члены жюри отметили, что номер получился зрелищным, но технически слабым.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина босиком танцевали контемп под песню Евгения Маргулиса «Шанхай блюз». За ними на паркет ворвались Александра Ребенок и Михаил Щепкин, они исполнили зажигательный ча-ча-ча. Долгие и усердные тренировки не прошли даром: сразу два члена жюри поставили паре максимальные оценки.

«Глядя на ваш сегодняшний образ, мне кажется, вам надо обратить внимание на пьесы с Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Вы вошли в тот возраст, когда можете очень красиво воплотить этих героинь на сцене, и танцы вам помогут!» — заметил Николай Цискаридзе.

Самым зрелищным номером выпуска стало пылкое танго Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили в бассейне! Актриса предстала в образе роковой красотки, которую ее партнер укрощал плеткой.