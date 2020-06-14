«Пятый элемент»: подписчики сравнили Глафиру Тараханову с героиней Милы Йовович из культового фильма

«Великолепно 🔥🔥🔥🌷кажется, образ не родной, с битвы экстрасенсов кадры», «Глаша, прекрасные фотографии! Во-первых, тебе очень идёт яркий цвет😁 А во-вторых, взгляд на первой и третьей фотографиях - как отдельный вид искусства, цепляет невероятно!♥️», «Смело, вульгарно, ярко, интересно, забавно, а ещё заразительно для моих дочек-дошколят! Одевают рыжий кудрявый парик и повторяют за Вами 😂😂😂», «супер.блеск.звезда голливуда», «5-тый елемент)))», - комментируют новый образ актрисы подписчики.

Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.