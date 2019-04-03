Пятьсот гостей, огромный торт и масштабный концерт: Пригожин собрал весь цвет российского шоу-бизнеса на своем юбилее

2 апреля известному музыкальному продюсеру и супругу певицы Валерии Иосифу Пригожину исполнилось пятьдесят лет. Разумеется, он не мог не собрать всех своих звездных друзей, а также родных на большой вечеринке, организованной в столичном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

В итоге на мероприятии собралось около пяти сотен гостей — и, по признанию самого юбиляра, «это совсем немного».