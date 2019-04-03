Пятьсот гостей, огромный торт и масштабный концерт: Пригожин собрал весь цвет российского шоу-бизнеса на своем юбилее

2 апреля известному музыкальному продюсеру и супругу певицы Валерии Иосифу Пригожину исполнилось пятьдесят лет. Разумеется, он не мог не собрать всех своих звездных друзей, а также родных на большой вечеринке, организованной в столичном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.
В итоге на мероприятии собралось около пяти сотен гостей — и, по признанию самого юбиляра, «это совсем немного».
В числе приглашенных оказались Яна Рудковская, Алсу, Жасмин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, Елена Перминова, Ирина Дубцова, Лолита Милявская и многие другие селебрити. Зал был украшен связками воздушных шаров и флагами с изображением именинника.
Ведущим вечеринки стал давний друг и коллега Пригожина Николай Басков. Помимо него, гостей также развлекала украинская певица Maruv. Валерия, конечно, также посвятила возлюбленному песню и подготовила слайд-шоу с их совместными милыми фотографиями.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram