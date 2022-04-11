Дмитрий Шепелев назвал 5 причин, почему не собирается прощать родителей Жанны Фриске

Недавно сыну Фриске и Шепелева исполнилось 9 лет. Родители Жанны так и не смогли поздравить внука, так как его отец не позволяет им общаться. Напомним, что Жанна Фриске умерла, когда мальчику было 2 года. С тех пор он живет с Дмитрием, а бабушка и дедушка не могут его навещать. Владимир Фриске подал в суд на Шепелева, так как тот не исполняет решение суда, сообщает «Комсомольская правда». Дмитрий же убежден, что его решение справедливое.

Шепелев считает, что общение с родителями Жанны угрожает психологическому состоянию Платона: «Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. Чтобы его не спрашивали постоянно: на кого он похож, а помнишь ли ты мамочку и т. д. Мне важно, чтобы он находился в комфортных обстоятельствах. У него и без того начало жизни было достаточно драматичным».

Большую роль играет личная неприязнь. Родители Фриске всегда были против ее союза с Шепелевым. Ольга и Владимир — частые гости различных ток-шоу, на которых они не стесняясь высказываются об экс-зяте. Сейчас это мешает им наладить отношения и договориться об общении с внуком. Кроме того, родители Жанны считали, что ее роман с Дмитрием развивается слишком стремительно. Шепелев просто не успел стать частью семьи.