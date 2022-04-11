Дмитрий Шепелев назвал 5 причин, почему не собирается прощать родителей Жанны Фриске
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Недавно сыну Фриске и Шепелева исполнилось 9 лет. Родители Жанны так и не смогли поздравить внука, так как его отец не позволяет им общаться. Напомним, что Жанна Фриске умерла, когда мальчику было 2 года. С тех пор он живет с Дмитрием, а бабушка и дедушка не могут его навещать. Владимир Фриске подал в суд на Шепелева, так как тот не исполняет решение суда, сообщает «Комсомольская правда». Дмитрий же убежден, что его решение справедливое.
Шепелев считает, что общение с родителями Жанны угрожает психологическому состоянию Платона: «Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. Чтобы его не спрашивали постоянно: на кого он похож, а помнишь ли ты мамочку и т. д. Мне важно, чтобы он находился в комфортных обстоятельствах. У него и без того начало жизни было достаточно драматичным».
Большую роль играет личная неприязнь. Родители Фриске всегда были против ее союза с Шепелевым. Ольга и Владимир — частые гости различных ток-шоу, на которых они не стесняясь высказываются об экс-зяте. Сейчас это мешает им наладить отношения и договориться об общении с внуком. Кроме того, родители Жанны считали, что ее роман с Дмитрием развивается слишком стремительно. Шепелев просто не успел стать частью семьи.
Дмитрий и родители Жанны не устают обвинять друг друга в том, что не уследили за больной Фриске. «Не то чтобы за место у больничной койки, на посту у капельницы или в очереди на прием к врачам между родными Жанны шла битва. Признаться, желающих не было. И иногда складывалось ощущение, что никто из них просто не понимает серьезности положения», — писал Шепелев в своей книге.
Также в числе причин — большой долг перед благотворительным фондом, через который поступали деньги на лечение звезды. За несколько дней до смерти со счета исчезла крупная сумма. Оказалось, что более 21 млн рулей сняла мама Жанны Ольга Фриске.
Поклонники звезды надеются на мирное разрешение конфликта. Многим хочется, чтобы взаимные обиды были забыты, а Платон рос в дружной и любящей семье.
Фото: Global Look Press