Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Свой 80-летний юбилей Лев Лещенко будет отмечать уже 1 февраля. Творческий путь музыканта безусловно длинный: он служил в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, был солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, снимался в кино, создавал музыку для фильмов. Известность певцу принесло исполнение таких песен, как «День Победы», «Родительский дом», «Ни минуты покоя», «Почему ж ты мне не встретилась?». Кроме ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Лещенко также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».