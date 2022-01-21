Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича, президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в официальном указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
Свой 80-летний юбилей Лев Лещенко будет отмечать уже 1 февраля. Творческий путь музыканта безусловно длинный: он служил в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, был солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, снимался в кино, создавал музыку для фильмов. Известность певцу принесло исполнение таких песен, как «День Победы», «Родительский дом», «Ни минуты покоя», «Почему ж ты мне не встретилась?». Кроме ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Лещенко также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Фото: GlobalLookPress