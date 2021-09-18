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Путешествия, дорогая машина и карьера за границей: как живет актриса и первый голос Маши из «Маши и Медведя»
В возрасте 7 лет актриса дубляжа Алина Кукушкина стала известна детям и родителям всего мира. Официальный и первый голос знаменитого мультфильма «Маша и Медведь» несколько лет работала в проекте и озвучила первые 52 серии мультсериала. После того как с возрастом голос девочки начал меняться, Кукушкиной пришлось попрощаться с любимым персонажем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @alinmalinkaa/Instagram
Девушка продолжила работать за кадром в качестве режиссера озвучки.
Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)
Сразу после выхода первых серий мультфильма, Алину заметили и ей стали поступать множество предложений о сотрудничестве. В 2010 году девочка озвучила Агнес из картины «Гадкий я» и работала во множестве других российских и зарубежных проектах.
2 года назад Алина закончила и поступила в университет на специальность PR. За свою уже достаточно успешную карьеру актриса сумела заработать себе на дорогую машину и получить права. Девушка ездит на черном Jeep и любит путешествовать, о чем говорят многочисленные снимки из разных городов и стран на ее личной странице в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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