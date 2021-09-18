Путешествия, дорогая машина и карьера за границей: как живет актриса и первый голос Маши из «Маши и Медведя»

Сразу после выхода первых серий мультфильма, Алину заметили и ей стали поступать множество предложений о сотрудничестве. В 2010 году девочка озвучила Агнес из картины «Гадкий я» и работала во множестве других российских и зарубежных проектах.

2 года назад Алина закончила и поступила в университет на специальность PR. За свою уже достаточно успешную карьеру актриса сумела заработать себе на дорогую машину и получить права. Девушка ездит на черном Jeep и любит путешествовать, о чем говорят многочисленные снимки из разных городов и стран на ее личной странице в Instagram.