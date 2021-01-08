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«Пусякины! Улыбаки»: Лазарев признался в братской любви к другу Владу Топалову и его сыну

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Сергей Лазарев оставил комментарий под постом Влада Топалова

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец Сергей Лазарев, который отдыхает на Бали, в аккаунте своего друга и бывшего коллеги по группе Smash!! Влада Топалова признался в любви к его семье, комментарий появился в Instagram.

Топалов, который вместе с супругой, телеведущей Региной Тодоренко, и сыном Михаилом отдыхает в Индонезии, выложил фото в социальной сети. На снимке он запечатлен с ребенком на руках. Лазарев оставил целых три комментария под постом. «Пусякины! Улыбаки любимые! Обожаю!», — написал он и добавил, что публикация должна набрать около миллиона лайков.

«Папин сыночек», — решили другие пользователи, отметив привязанность Миши к Владу. «Влад, какой же ты молодец. Ты — самый лучший папа, удачи тебе», — уточнили в Сети. «У папы на ручках похож на папу, у мамы на ручках похож на маму. Единое целое», — добавили поклонники. «Позитивные лапочки», — умилились юзеры. «Очень милое и доброе фото», — заключили они. «Счастливый ребенок — счастливый папа», — подчеркнули люди. «Мишка на вас становится похож, особенно взгляд и улыбка», — считают фанаты.

На Бали Топалов и Лазарев заявили о возможном возвращении на сцену дуэта Smash!!. Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 год. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как Should have loved you more, Belle, The one to cry и многие другие.

Smash!! был одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х годов. Считается, что причиной распада стал «эмоциональный разлад» участников группы. Исполнители серьезно поссорились и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, спустя некоторое время музыканты помирились.

Фото: Instagram/@vladtopalovofficial, Instagram/@lazarevsergey

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