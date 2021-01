«Пусякины! Улыбаки»: Лазарев признался в братской любви к другу Владу Топалову и его сыну

На Бали Топалов и Лазарев заявили о возможном возвращении на сцену дуэта Smash!!. Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 год. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как Should have loved you more, Belle, The one to cry и многие другие.

Smash!! был одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х годов. Считается, что причиной распада стал «эмоциональный разлад» участников группы. Исполнители серьезно поссорились и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, спустя некоторое время музыканты помирились.