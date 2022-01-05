Пустынный пляж и красивое море: Сергей Лазарев показал, как проводит семейный отпуск

38-летний Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной и детьми Анной и Никитой на данный момент находится в Турции в гостинице класса люкс Club Privе by Rixos. Туда певец в компании своей семьи отправляется не впервые, и очередной отпуск он предпочел провести именно там.

Лазарев поделился кадрами со своей мамой, по улыбке которой видно, в каком она пребывает восторге от времяпрепровождения в кругу семьи, а также роликом с сыном, который играет на газоне участка их виллы.