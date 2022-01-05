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Пустынный пляж и красивое море: Сергей Лазарев показал, как проводит семейный отпуск

Певец в очередной раз отправился отдыхать в компании мамы и своих детей Анны и Никиты. Он поделился видеороликами и фотографиями с семейного отдыха в своем Instagram-аккаунте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Лазарев во время отдыха

Фото: Instagram @lazarevsergey

38-летний Сергей Лазарев с мамой Валентиной Викторовной и детьми Анной и Никитой на данный момент находится в Турции в гостинице класса люкс Club Privе by Rixos. Туда певец в компании своей семьи отправляется не впервые, и очередной отпуск он предпочел провести именно там.

Лазарев поделился кадрами со своей мамой, по улыбке которой видно, в каком она пребывает восторге от времяпрепровождения в кругу семьи, а также роликом с сыном, который играет на газоне участка их виллы.

Единственное, что немного расстроило Лазарева, — так это то, что на данный момент на пляже закрыты все палатки, в отличие от летнего периода. Однако он все равно счастлив, что может провести период зимних праздников в таком жарком месте, как Турция.

Фото: Instagram

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