Певец и композитор опубликовал в Instagram забавный снимок

Сегодня в Instagram Игоря Николаева появился кадр с детским конструктором Lego. «Ну всё, приехали! Мало того, что я - мем с кружкой пива в руке, теперь я ещё и персонаж Lego!) Ну ладно, прикольно, хочу найти такой наборчик, пусть Вероника папой поиграет!)» — подписал снимок артист.

Подписчики знаменитости признали удивительное сходство игрушки с оригиналом, а также выразили надежду, что такой набор поступит в продажу: «Вот если бы всем поклонникам по лего-кумиру», «Одни усы чего стоят!Ваши...фирменные!😂😂👍Очень похож на Вас,Игорь Юрьевич!Сразу узнали!Супер!Ваша популярность не знает границ!», «Вот это уже совсем, ни для кого недостижимый, уровень», «и мне такой наборчик пожалуйста», «а я бы хотела такой Лего приобрести для себя!», «Ох тыыы, как здорово! И ведь похож!», «Игорь Юрьевич, Ваша популярность не знает границ) Уже и до Lego дошли».