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«Дом Красной Шапочки»: Яна Поплавская рассказала о своей сбывшейся мечте

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я выбрал вместо рекламы.
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Яна Поплавская

Фото: Instagram
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Актриса и телеведущая неоднократно признавалась, что всегда хотела иметь свой загородный дом.

У 51-летней Яны Поплавской наступает новый важный этап в жизни. Начала сбываться давняя мечта телеведущей: приобретение собственного загородного дома. Сама Яна любовно называет его «домом Красной Шапочки» и с тоской вспоминает, как после развода проводила много времени у своих многочисленных друзей, но теперь и для нее настала пора найти себе что-то близкое и родное. Таким местом для нее сейчас является земельный участок, на котором в скором времени появится новый дом, где сможет собираться вся семья.

«Теперь мы такие счастливые здесь, на этом видео - замерзшие, веселые, домашние, никакие не гламурные! Очень жду, что скоро мы соберем тут всех друзей, моих сыновей Клима и Никиту, дочку мужа - маленькую Лизу, привезем нашу собаку Никому и будем веселиться и отдыхать. Порадуйтесь вместе со мной, я всегда радуюсь, когда у людей сбываются мечта! Семья - это дом! Пусть он будет небольшим, простым, но своим и в нем живет счастье!» — подписала видео вдохновленная Поплавская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники быстро отреагировали на радостную новость и пожелали знаменитости терпения и быстрого завершения этапа строительства и ремонта.

«Главное пережить строительство и ремонт... Терпения! Все получится!!!!", "Очень рады за Вас! Пусть в вашем доме на всегда поселятся счастье, теплота, Вы такой солнечный человек. С детства обожаю Вас. Пусть у Вас будет все как Вы мечтаете", "Такая радость в душе! Очень рада за Вас, Яна!! У Вас все получится! Счастья и много теплых и солнечных дней в доме Вашей мечты!», — высказали свои пожелания счастливые подписчики.

Яна Поплавская внимательно отнеслась к комментариям поклонников и постаралась максимально точно ответить на вопросы о приобретенном участке и будущем строительстве.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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