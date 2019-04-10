«Дом Красной Шапочки»: Яна Поплавская рассказала о своей сбывшейся мечте

У 51-летней Яны Поплавской наступает новый важный этап в жизни. Начала сбываться давняя мечта телеведущей: приобретение собственного загородного дома. Сама Яна любовно называет его «домом Красной Шапочки» и с тоской вспоминает, как после развода проводила много времени у своих многочисленных друзей, но теперь и для нее настала пора найти себе что-то близкое и родное. Таким местом для нее сейчас является земельный участок, на котором в скором времени появится новый дом, где сможет собираться вся семья.

«Теперь мы такие счастливые здесь, на этом видео - замерзшие, веселые, домашние, никакие не гламурные! Очень жду, что скоро мы соберем тут всех друзей, моих сыновей Клима и Никиту, дочку мужа - маленькую Лизу, привезем нашу собаку Никому и будем веселиться и отдыхать. Порадуйтесь вместе со мной, я всегда радуюсь, когда у людей сбываются мечта! Семья - это дом! Пусть он будет небольшим, простым, но своим и в нем живет счастье!» — подписала видео вдохновленная Поплавская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).