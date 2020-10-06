«Пусть лучше отец отдохнет»: Луку Затравкина осудили за слишком дорогой отдых в Турции

30-летний пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин снова оказался в центре скандала.

На этот раз критику его подписчиков вызвали фотографии отдыха в Турции, которые он выкладывает в своем Instagram.

Живет он в отеле, где за сутки постояльцы платят около 250 тысяч рублей в сутки. Кроме того, в его распоряжении имеется личный дворецкий.

На столе пианиста всегда свежие фрукты, черная икра и французские сыры.

Подписчики такую шикарную жизнь раскритиковали.

«Тысяч 300 за сутки? Как же папа тебя любит😍. Но ты позитивный и воспитанный🙌», «Жуть какая, дошел до туалета, одышка, как-будто стометровку на время дёрнул. Понятно там, бодипозитив и прочая толерантность... Но неужели себя родного не жалко?», «Лучше бы отец приехал и отдохнул месяц. Работает он не покладая рук. 👏👏👏🌟🌟 А вам это все идет во вред. Откажитесь от машины, ходите пешком среди райской красоты, да и полезнее. А уезжать не хочется от шведского стола», «Вам этот шикарный номер предоставили, чтобы Вы не выходили из него и не разбивали бассейны», «Все, отцовские деньги заканчиваются, пора домой, Затравкин».

Несмотря на это, многие относятся к Затравкину положительно, и считают его позитивным, воспитанным и очень обаятельным человеком.

Сам Затравкин весит при этом около 250 килограмм. Некоторое время назад он попал в неприятную историю, опять-таки в Турции – сломал детский бассейн, который не выдержал его веса.

Из отеля его выпускать не хотели до тех пор, пока он не возместит ущерб. Денег у него не оказалось, и он обратился за помощью к отцу. Тот отказался – он требовал от сына, чтобы тот похудел и перестал выставлять его в дурном свете.