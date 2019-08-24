«Пусть бегут неуклюже...»: Филипп Киркоров спел детскую песню в честь дня рождения дочери Игоря Крутого

«Сегодня День рождения моей старшей доченьки Викули - замечательной внучки, дочки, Мамы, сестры и жены!!! ❤❤❤ Будь счастлива всегда и во всём и... более решительна в выборе блюд в ресторане, да и во всём остальном!!! Мы с мамой тебя очень любим!!!», — написал Игорь Крутой.