«Пусть бегут неуклюже...»: Филипп Киркоров спел детскую песню в честь дня рождения дочери Игоря Крутого

24 августа Виктория Крутая отмечает свой день рождения. Игорь и Ольга Крутые посвятили имениннице трогательные слова, а друг звездной семьи, певец Филипп Киркоров, вместе с четырехлетней внучкой композитора спел «Песенку крокодила Гены» под аккомпанемент маэстро.
«Сегодня День рождения моей старшей доченьки Викули - замечательной внучки, дочки, Мамы, сестры и жены!!! ❤❤❤ Будь счастлива всегда и во всём и... более решительна в выборе блюд в ресторане, да и во всём остальном!!! Мы с мамой тебя очень любим!!!», — написал Игорь Крутой.
«С Днём Рождения, моя любимая девочка! Счастья тебе и удачи во всем! Я горжусь , что у меня такая замечательная дочка и подруга», — поздравила дочь Ольга Крутая.
Стоит отметить, что Виктория — дочь Ольги Крутой от первого брака. Тем не менее, Игорь Крутой воспитал девочку как родную. Кроме нее у певца есть сын Николай от первого брака, и младшая дочь Александра. У знаменитого композитора три внучки — дочери Николая Кристина и Маргарита и дочь Виктории Деми-Роуз.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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