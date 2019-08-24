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«Пусть бегут неуклюже...»: Филипп Киркоров спел детскую песню в честь дня рождения дочери Игоря Крутого

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Игорь и Виктория Крутые

Фото: Instagram Игоря Крутого

Виктория Крутая отмечает день рождения.

24 августа Виктория Крутая отмечает свой день рождения. Игорь и Ольга Крутые посвятили имениннице трогательные слова, а друг звездной семьи, певец Филипп Киркоров, вместе с четырехлетней внучкой композитора спел «Песенку крокодила Гены» под аккомпанемент маэстро.

Филипп Киркоров поет "Песенку крокодила Гены"

«Сегодня День рождения моей старшей доченьки Викули - замечательной внучки, дочки, Мамы, сестры и жены!!! ❤❤❤ Будь счастлива всегда и во всём и... более решительна в выборе блюд в ресторане, да и во всём остальном!!! Мы с мамой тебя очень любим!!!», — написал Игорь Крутой.

«С Днём Рождения, моя любимая девочка! Счастья тебе и удачи во всем! Я горжусь , что у меня такая замечательная дочка и подруга», — поздравила дочь Ольга Крутая.

Стоит отметить, что Виктория — дочь Ольги Крутой от первого брака. Тем не менее, Игорь Крутой воспитал девочку как родную. Кроме нее у певца есть сын Николай от первого брака, и младшая дочь Александра. У знаменитого композитора три внучки — дочери Николая Кристина и Маргарита и дочь Виктории Деми-Роуз.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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