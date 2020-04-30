Пухлые щеки, темные волосы: 61-летняя Мадонна показала, как выглядела подростком
Фото: East News
Мадонна показала подписчикам, как выглядела подростком. На архивном снимке Мадонна сидит на траве возле дома, в красном топе и джинсах. У юной будущей звезды пухлые щеки и темные локоны.
«Подростковый карантин», — подписала артистка фото.
«Красивая», «Я тоже скучаю по классному школьному времени», «Прекрасная с самого начала», «Все та же, но другая», «Прекрасные ранние годы», — написали Мадонне в комментариях.
Отметим, что разбор архивных фотографий стало одним из главных увлечений артистов, «запертых» дома. Многие звездные личности показывают поклонникам, какими они были задолго до своей популярности.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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