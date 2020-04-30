Пухлые щеки, темные волосы: 61-летняя Мадонна показала, как выглядела подростком

«Красивая», «Я тоже скучаю по классному школьному времени», «Прекрасная с самого начала», «Все та же, но другая», «Прекрасные ранние годы», — написали Мадонне в комментариях.

Отметим, что разбор архивных фотографий стало одним из главных увлечений артистов, «запертых» дома. Многие звездные личности показывают поклонникам, какими они были задолго до своей популярности.