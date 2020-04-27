Пухлые щеки и узнаваемые губы: 34-летняя супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в детстве

34-летняя Ирина Шейк опубликовала в социальной сети снимки из своего детства. Модель показала подписчикам, какой была когда ходила в садик. Ранее Ирину не раз упрекали в том, что она могла сделать пластическую операцию на губах, чтобы они стали более пухлыми. В ответ на это супермодель советовала взглянуть на ее детские фото, чтобы убедиться в ее природной красоте.

Опубликовав новые фото, Ирина Шейк в очередной раз доказала, что в детстве у нее были все те же узнаваемые пухлые губы.