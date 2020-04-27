Пухлые щеки и узнаваемые губы: 34-летняя супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в детстве
Фото: Instagram
34-летняя Ирина Шейк опубликовала в социальной сети снимки из своего детства. Модель показала подписчикам, какой была когда ходила в садик. Ранее Ирину не раз упрекали в том, что она могла сделать пластическую операцию на губах, чтобы они стали более пухлыми. В ответ на это супермодель советовала взглянуть на ее детские фото, чтобы убедиться в ее природной красоте.
Опубликовав новые фото, Ирина Шейк в очередной раз доказала, что в детстве у нее были все те же узнаваемые пухлые губы.
Фото: Instagram
Ранее Ирина уже публиковала в Instagram архивные фото, в которых показала, какой красавицей она была в юности.
Напомним, год назад имя Ирины Шейк прогремело в прессе в связи с разрывом отношений с одним из самых завидных женихов Голливуда Брэдли Купером. После 4-летнего романа модель собрала чемоданы и уехала от отца своей дочери. Близкие пары говорили, что Ирина очень хотела семью, а актер не торопился связывать себя узами брака.
Фото и видео: Instagram, East News
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