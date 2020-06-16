Пухлые губы и открытый взгляд: в Сети обсуждают безупречную красоту юной Ирины Безруковой

Поклонники Ирины Безруковой часто восхищаются красотой актрисы, а завистники — сомневаются в ее натуральности. Снимок, которым поделилась звезда, подтверждает — в юности ее внешность не сильно отличалась от того, что мы видим на снимках сейчас.

«Друзья, а вы помните как сдавали свои первые выпускные экзамены? Я так переволновалась на экзамене по алгебре, что мне предложили лояльные условия сдачи. Это когда вместо одного билета можно вытащить два и выбрать тот, который лучше знаешь, но выше 4 баллов не поставят. У меня так кружилась голова, что я согласилась, как оказалось зря, я на отлично знала оба билета, но уже ничего нельзя было поменять. Поэтому по алгебре твердая 4. Пусть и не стремилась к золотой медали, но если бы я получила 5 на том экзамене, то закончила бы школу с серебряной медалью. А из приятного, нас кормили будербродами с икрой в перерыве между экзаменом», — вспоминает актриса.