«Пухляшка такая»: Глафира Тарханова поделилась своими детскими фотографиями

В своих Instagram звезды делятся не только свежими фотоснимками, но и зачастую публикуют архивные кадры. Глафира Тарханова не стала исключением и показала, какой очаровательной была в детстве.

«ДОСТАВАЙТЕ ...из сервантов, сундуков и архивов свои былые пухлые щечки😂Все-таки детки как котята и кутята, и утята - это умиляющая прелесть😁 нет ничего на свете милее!!! Согласны?!» — обратилась актриса к фолловерам.