«Пухляшка такая»: Глафира Тарханова поделилась своими детскими фотографиями
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Фото: Instagram Глафиры Тархановой
В своих Instagram звезды делятся не только свежими фотоснимками, но и зачастую публикуют архивные кадры. Глафира Тарханова не стала исключением и показала, какой очаровательной была в детстве.
«ДОСТАВАЙТЕ ...из сервантов, сундуков и архивов свои былые пухлые щечки😂Все-таки детки как котята и кутята, и утята - это умиляющая прелесть😁 нет ничего на свете милее!!! Согласны?!» — обратилась актриса к фолловерам.
«Хорошенькая какая», «Пухляшка такая милая ❤️❤️», «Такая сладкая», «Прелесть!», «Такая милая пухляша 🌹», «Глашенька, какая вы в детстве очаровашка, просто прелесть девочка, солнышко такое милое!!!», «Какой пупс))Где щечки подевались?», «Куколка», «Глаза остались прежними😜», «Пухляш -очаровашка», «Пушистый бельчонок😍», «Какая вы смешная», «Глаша - улыбаша!!» — обсуждают подписчики.
А вы храните свои детские фото?
Больше о Глафире Тархановой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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