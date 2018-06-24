«Пуговка» Катя Старшова окончила школу с золотой медалью

Казалось, еще вчера вся страна следила за экранной жизнью маленькой очаровательной Пуговки из сериала «Папины дочки». А на днях бывшая актриса Катя Старшова, сыгравшая роль этой славной девочки, стала выпускницей. Более того, Катя получила золотую медаль, сдав большинство экзаменов на «отлично».

«Родители пришли поддержать меня в этот замечательный день. Сегодня у меня с лица не сходит улыбка, потому что я счастлива и благодарна своей семье за все, что имею. Все мои достижения в жизни основывались на их любви!» — написала Старшова, опубликовав в своем микроблоге снимки с родными.