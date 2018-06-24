«Пуговка» Катя Старшова окончила школу с золотой медалью

Казалось, еще вчера вся страна следила за экранной жизнью маленькой очаровательной Пуговки из сериала «Папины дочки». А на днях бывшая актриса Катя Старшова, сыгравшая роль этой славной девочки, стала выпускницей. Более того, Катя получила золотую медаль, сдав большинство экзаменов на «отлично».
«Родители пришли поддержать меня в этот замечательный день. Сегодня у меня с лица не сходит улыбка, потому что я счастлива и благодарна своей семье за все, что имею. Все мои достижения в жизни основывались на их любви!» — написала Старшова, опубликовав в своем микроблоге снимки с родными.
Также девушка сообщила, что закончила экстернат, поэтому у нее в запасе есть еще год, в который она не будет поступать в университет — Катя хочет потратить это время на подготовку к экзаменам в следующем году. Напомним, не так давно Старшова заявила, что больше не будет сниматься в кино и на ТВ — она профессионально занимается фигурным катанием и хочет поступать на биологический факультет.
Фото: Instagram