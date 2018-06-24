logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Пуговка» Катя Старшова окончила школу с золотой медалью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9
Arrows-left
Arrows-right
Reload
16-летняя экс-актриса Екатерина Старшова похвасталась достижениями в учебе — она стала выпускницей и золотой медалисткой.

Казалось, еще вчера вся страна следила за экранной жизнью маленькой очаровательной Пуговки из сериала «Папины дочки». А на днях бывшая актриса Катя Старшова, сыгравшая роль этой славной девочки, стала выпускницей. Более того, Катя получила золотую медаль, сдав большинство экзаменов на «отлично».

«Родители пришли поддержать меня в этот замечательный день. Сегодня у меня с лица не сходит улыбка, потому что я счастлива и благодарна своей семье за все, что имею. Все мои достижения в жизни основывались на их любви!» — написала Старшова, опубликовав в своем микроблоге снимки с родными.

Также девушка сообщила, что закончила экстернат, поэтому у нее в запасе есть еще год, в который она не будет поступать в университет — Катя хочет потратить это время на подготовку к экзаменам в следующем году. Напомним, не так давно Старшова заявила, что больше не будет сниматься в кино и на ТВ — она профессионально занимается фигурным катанием и хочет поступать на биологический факультет.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц