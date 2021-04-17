Пуговка из сериала «Папины дочки» вместо актерской карьеры выбрала работу в фитнес-клубе

Еще два года назад звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что не планирует продолжать актерскую карьеру, а собирается учиться на фармацевта. Тогда же Екатерина Старшова поступила на медицинский факультет. Сейчас на первом месте у 19-летней девушки учеба в МГУ и новая работа. Бывшая актриса устроилась тренером по растяжке в один из столичных фитнес-клубов.

По словам «Пуговки», она могла бы продолжить актерскую карьеру, но поняла, что ее душа не лежит к этому. На протяжении многих лет после окончания сериала, который принес ей всероссийскую славу, Екатерина отказывается от предложений сниматься. Также Старшова отметила, что играть в кино можно и без образования, если есть талант. Поэтому она сделала выбор в пользу фундаментальной медицины и планирует работать в аптеке после окончания университета. А новая работа связана с тем, что девушка не хочет быть зависима от родителей.

Напомним, что «Папины дочки» был одним из самых успешных комедийных сериалов на российском телевидении и выходил в эфир с 2007 по 2013 год.