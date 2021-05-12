Алла Пугачева снова возглавила рейтинг звезд, которым больше всего доверяют россияне, среди популярнфх российских музыкантов. Список влиятельных инфлюенсеров составляет Ромир.

На втором месте оказалась Ольга Бузова, а на третьем появился Филипп Киркоров, сместивший Сергея Шнурова.

Также в этот раз в рейтинг попали Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев, Василий Вакуленко (Баста), Егор Крид, Лолита Милявская, Дима Билан.

В опросе приняли участие 2400 идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет. Каждому из респондентов задали вопросы – «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Вариантов ответа предусмотрено не было, всем участникам опроса предложили назвать звезд, которых они знают.

По полученным данным был составлен рейтинг.