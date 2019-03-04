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Пугачева с кокетливым бантом в прическе, Жасмин в платье с цветочным принтом и другие звезды «разрешили весну» на традиционной вечеринке

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я выбрал вместо рекламы.
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Елена Север, Максим Галкин, Алла Пугачева и Жасмин

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Примадонна устроила свою уже давно ставшую традиционной вечеринку в первое воскресенье весны.

Уже много лет подряд в каждое первое воскресенье марта Алла Борисовна Пугачева созывает друзей в один из московских ресторанов, чтобы вместе «разрешить весну». В этом году приятелей собралось немного, и Примадонна решила пригласить всех в уютный московский ресторан «Квартира 44».

Алла Борисовна выбрала стильный наряд в черно-белую полоску и дополнила его кокетливым бантом, который водрузила на голову в качестве украшения.

Среди гостей вечеринки были замечены, разумеется, супруг Пугачевой Максим Галкин, а также певица Жасмин, жена модельера Валентина Юдашкина Марина, певица и актриса Елена Север и другие селебрити.

Экс-супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров в этот раз не смог присутствовать на мероприятии из-за гастролей, но это не помешало ему написать в микроблоге эмоциональное обращение к поклонникам: «Не воспринимайте эти наши посиделки слишком серьезно, не спешите ставить нам всем «клинические диагнозы»)), и не думайте, что мы из себя возомнили Всевышних Небожителей... Просто каждый из нас, наверняка придумывает себе в жизни красивую сказку и верит в нее, как ребёнок, даже когда становится старше и взрослее... Вот Алла — придумала себе свою красивую весеннюю сказку жизни в 16 лет, основанную на реальных событиях и приключениях ее Юности, Детства и Отрочества — Сказку «ВЕСНЫ И ЖЕЛТЫХ ЦВЕТОВ». А после рассказала и подарила (доверила) ее нам. И по сей день, уже много много лет мы стараемся быть вместе с ней в этот праздник! за редким исключением, вот как сегодня Я((( Уверен, что и этот день будет особенным для всех тех, кто сейчас с ней рядом... И даже для меня, несмотря на то, что я нахожусь почти за 10.000 километров от нее.... ЭХ, ну... «ВЕСНУ —РАЗРЕШАЕМ! ВЕСНУ — РАЗРЕШАЕМ! ВЕСНУ — РАЗРЕШАЕМ!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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