passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Пугачева, Орбакайте, Жасмин и другие знаменитости поздравили модельера Юдашкина с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева

Фото: Instagram

Первыми, конечно, здоровья и счастья дизайнеру пожелали жена и дочь.

Валентин Юдашкин 14 октября отмечает 56-летие. В этот день первыми его поздравили жена Марина и единственная дочь Галина.

Валентин Юдашкин танцует с Татьяной Навкой

«С Днем рождения любимый! Для меня ты дорогой и близкий человек. Я рада что ты у меня есть и что ты всегда рядом со мной. Вместе нам не страшны любые трудности, радости и печали мы разделим пополам, я желаю тебе здоровья! Друзья у тебя самые замечательные на свете! Еще много творческих успехов! Люблю и горжусь тобой!», - написала мужу Марина Юдашкина (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Алла Пугачева также поздравила любимого кутюрье. «Валечка, с днем рождения», - написала Примадонна.

Единственная дочь всемирно известного дизайнера Галина сейчас с семьей живет в Гонконге. Она призналась, что очень скучает по отцу. «Дорогой мой и любимый папуля @vyudashkin, ты потрясающий человек и Отец, хочу поздравить тебя с Днем Рождения и пожелать тебе самого главного, а это здоровья. Ты человек праздник, мы очень сильно скучаем и любим тебя!», - написала она.

Валентин и Галина Юдашкины

Фото: Instagram

Прилетело Валентину Юдашкину поздравление и от Максима Галкина. «Дорогой Валя! С днем рождения тебя! Любим, ценим, поздравляем всей семьей!», - написал телеведущий.

«Поздравляем Народного художника России Валентина Юдашкина с Днем рождения! Друг мой, нашей дружбе уже больше тридцати лет! Желаю тебе того, чем мы не дорожим в юности,-здоровья! Мы любим тебя, вся страна, твоя прекрасная семья и мы с Аленой! Живи долго и без болячек, приноси людям радость видеть твои работы безумной красоты! День рождения на Покров Богородицы-это так хорошо, что не описать словами, с Праздником!», - присоединился Александр Буйнов.

Кристина Орбакайте не стала много писать, лишь назвала Юдашкина любимым.

Кристина Орбакайте и Валентин Юдашкин

Фото: Instagram

«Дорогой Валечка, с Днем рождения тебя!!! При всем разнообразии пожеланий, хочу пожелать тебе только здоровья, здоровья и... ЗДОРОВЬЯ!!!», - пожелал Игорь Крутой.

Игорь Крутой и Валентин Юдашкин

Фото: Instagram

Светлана Бондарчук опубликовала фото с маэстро и присоединилась к череде поздравлений. «Валя, с днем рождения. люблю тебя. БУДЬ!!!», - пожелала она.

«Дорогой мой друг, ВАЛЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! От всей нашей семьи самые теплые поздравления и любовь!», - поздравил Филипп Киркоров.

«С днем рождения наш дорогой и любимый Валечка!!! Наш талантливый и великолепный кутюрье. Желаю крепкого горского здоровья, невероятной энергии, чудесного воображения, блестящего мастерства и потрясающих результатов в каждой своей работе. Пусть любимые люди радуют, пусть любимое дело имеет успех, пусть каждый день будет счастливым и ярким. Обожаю», - призналась Юдашкину певица Жасмин.

Жасмин и Валентин Юдашкин

Фото: Instagram

Фото и видео: Instragram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!