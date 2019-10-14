Пугачева, Орбакайте, Жасмин и другие знаменитости поздравили модельера Юдашкина с днем рождения
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Фото: Instagram
Валентин Юдашкин 14 октября отмечает 56-летие. В этот день первыми его поздравили жена Марина и единственная дочь Галина.
«С Днем рождения любимый! Для меня ты дорогой и близкий человек. Я рада что ты у меня есть и что ты всегда рядом со мной. Вместе нам не страшны любые трудности, радости и печали мы разделим пополам, я желаю тебе здоровья! Друзья у тебя самые замечательные на свете! Еще много творческих успехов! Люблю и горжусь тобой!», - написала мужу Марина Юдашкина (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Алла Пугачева также поздравила любимого кутюрье. «Валечка, с днем рождения», - написала Примадонна.
Единственная дочь всемирно известного дизайнера Галина сейчас с семьей живет в Гонконге. Она призналась, что очень скучает по отцу. «Дорогой мой и любимый папуля @vyudashkin, ты потрясающий человек и Отец, хочу поздравить тебя с Днем Рождения и пожелать тебе самого главного, а это здоровья. Ты человек праздник, мы очень сильно скучаем и любим тебя!», - написала она.
Фото: Instagram
Прилетело Валентину Юдашкину поздравление и от Максима Галкина. «Дорогой Валя! С днем рождения тебя! Любим, ценим, поздравляем всей семьей!», - написал телеведущий.
«Поздравляем Народного художника России Валентина Юдашкина с Днем рождения! Друг мой, нашей дружбе уже больше тридцати лет! Желаю тебе того, чем мы не дорожим в юности,-здоровья! Мы любим тебя, вся страна, твоя прекрасная семья и мы с Аленой! Живи долго и без болячек, приноси людям радость видеть твои работы безумной красоты! День рождения на Покров Богородицы-это так хорошо, что не описать словами, с Праздником!», - присоединился Александр Буйнов.
Кристина Орбакайте не стала много писать, лишь назвала Юдашкина любимым.
Фото: Instagram
«Дорогой Валечка, с Днем рождения тебя!!! При всем разнообразии пожеланий, хочу пожелать тебе только здоровья, здоровья и... ЗДОРОВЬЯ!!!», - пожелал Игорь Крутой.
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук опубликовала фото с маэстро и присоединилась к череде поздравлений. «Валя, с днем рождения. люблю тебя. БУДЬ!!!», - пожелала она.
«Дорогой мой друг, ВАЛЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! От всей нашей семьи самые теплые поздравления и любовь!», - поздравил Филипп Киркоров.
«С днем рождения наш дорогой и любимый Валечка!!! Наш талантливый и великолепный кутюрье. Желаю крепкого горского здоровья, невероятной энергии, чудесного воображения, блестящего мастерства и потрясающих результатов в каждой своей работе. Пусть любимые люди радуют, пусть любимое дело имеет успех, пусть каждый день будет счастливым и ярким. Обожаю», - призналась Юдашкину певица Жасмин.
Фото: Instagram
Фото и видео: Instragram
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