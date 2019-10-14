Пугачева, Орбакайте, Жасмин и другие знаменитости поздравили модельера Юдашкина с днем рождения

«С Днем рождения любимый! Для меня ты дорогой и близкий человек. Я рада что ты у меня есть и что ты всегда рядом со мной. Вместе нам не страшны любые трудности, радости и печали мы разделим пополам, я желаю тебе здоровья! Друзья у тебя самые замечательные на свете! Еще много творческих успехов! Люблю и горжусь тобой!», - написала мужу Марина Юдашкина (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).