От Пугачевой с Галкиным до Апиной: кто из звезд привился от коронавируса
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Фото: Starface
С начала пандемии, объявленной весной 2020 года, Максим Галкин и Алла Пугачева буквально закрылись в своем замке в деревне Грязь. Соблюдая меры безопасности (Примадонна находится в зоне высокого риска), знаменитые супруги ограничили круг общения и даже отменили свой традиционный отпуск в Прибалтике.
Зимой 2021-го, когда началась прививочная кампания, Галкин и Пугачева сделали прививку, но не стали об этом сообщать ни в СМИ, ни в личных блогах. О том, что они защитили себя, стало известно случайно, сообщали «Известия».
Теперь знаменитости могут быть относительно спокойны, находясь в обществе.
Михаил Боярский, его супруга Лариса Луппиан и их сын Сергей также получили свою дозу защиты «Спутником V» в начале кампании. Об этом Сергей Боярский рассказывал в своем блоге.
Знаменитый режиссер Светлана Дружинина и ее супруг, оператор Анатолий Мукасей также решили не ждать и вакцинировались. В своем почтенном возрасте (ей 85 лет, ему — 82) знаменитости находятся в зоне высокого риска.
Леонид Якубович, по его словам, за время пандемии потерял 8 близких людей. Поэтому многолетний ведущий «Поле чудес» сделал себе прививку, чтобы быть более уверенным в завтрашнем дне.
Знаменитый «гардемарин» Дмитрий Харатьян привился сам и привил жену Марину Майко и сына Ивана. Об этом актриса рассказывала в личном блоге, отмечая, что вакцина пошла «на ура!».
Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков ходил на вакцинацию с Эдгардом Запашным. «Ну что ж, дорогие мои подписчики, Эдгард Запашный и я решили и поставили вакцину! Буду держать вас в курсе по моему состоянию после прививки!», — писал актер в Instagram.
«Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!», — делилась эмоциями после вакцинации Алена Апина.
После того как Максим Фадеев рассказал, что собирается сделать прививку, на него обрушились обвинения в том, что он рекламирует вакцину. Композитор и продюсер жестко опроверг это. «COVID-19. Еду на прививку. Буду рассказывать вам, как все проходит! Мне тут пишут, что это реклама... Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь! Это мой принцип! Рекламой, вайнами, розыгрышами занимаются те, кто в чем-то нуждается», — ответил он в блоге.
Владимир Машков после вакцинации призвал последовать его примеру.
Юрий Стоянов прививку делал за компанию с женой. Он рассказывал, что побочных реакций у организма не было, а наличие антител придало ему уверенности и избавило от страхов.
Родион Газманов решился на вакцинацию задолго до того, как ее выпустили в массовый оборот. «Кроме озноба, была легкая ломота в суставах и мышцах, болела голова, слегка увеличились лимфатические узлы. Все время хотелось спать, но концерты я не отменял», — рассказывал музыкант о своем состоянии.
А вы уже сделали прививку? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram, Starface
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