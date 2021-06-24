От Пугачевой с Галкиным до Апиной: кто из звезд привился от коронавируса

Михаил Боярский, его супруга Лариса Луппиан и их сын Сергей также получили свою дозу защиты «Спутником V» в начале кампании. Об этом Сергей Боярский рассказывал в своем блоге.

Знаменитый режиссер Светлана Дружинина и ее супруг, оператор Анатолий Мукасей также решили не ждать и вакцинировались. В своем почтенном возрасте (ей 85 лет, ему — 82) знаменитости находятся в зоне высокого риска.

Леонид Якубович, по его словам, за время пандемии потерял 8 близких людей. Поэтому многолетний ведущий «Поле чудес» сделал себе прививку, чтобы быть более уверенным в завтрашнем дне.

Знаменитый «гардемарин» Дмитрий Харатьян привился сам и привил жену Марину Майко и сына Ивана. Об этом актриса рассказывала в личном блоге, отмечая, что вакцина пошла «на ура!».

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков ходил на вакцинацию с Эдгардом Запашным. «Ну что ж, дорогие мои подписчики, Эдгард Запашный и я решили и поставили вакцину! Буду держать вас в курсе по моему состоянию после прививки!», — писал актер в Instagram.

«Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!», — делилась эмоциями после вакцинации Алена Апина.