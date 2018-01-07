Пугачева и Галкин отметили Рождество с Буйновым и Орловой
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Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин провели рождественский вечер в теплой компании друзей.
7 января весь православный мир отмечал Рождество. Звезды отечественного шоу-бизнеса не стали исключением и провели этот день с родными и близкими. Погуляв и поиграв с детьми, Алла Борисовна Пугачева и ее муж Максим Галкин отправились в гости к своим друзьям, продюсеру Александру Достману и его супруге Иде.
К звездной чете присоединились также семейство Юдашкиных, Александр Буйнов и Ольга Орлова. Друзья сфотографировались во время застолья, а также на фоне красивой елки в гостеприимном доме. Алла Борисовна выглядела прекрасно в бархатной блузе свободного кроя и светлых джинсах.
Любопытно, что ни Примадонна, ни Максим не стали делиться снимками в своих микроблогах — за них это сделали Александр и Ольга. А как вам новые фото семьи Пугачевой и Галкина?
Фото: Instagram