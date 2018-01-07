Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин провели рождественский вечер в теплой компании друзей.

7 января весь православный мир отмечал Рождество. Звезды отечественного шоу-бизнеса не стали исключением и провели этот день с родными и близкими. Погуляв и поиграв с детьми, Алла Борисовна Пугачева и ее муж Максим Галкин отправились в гости к своим друзьям, продюсеру Александру Достману и его супруге Иде.

К звездной чете присоединились также семейство Юдашкиных, Александр Буйнов и Ольга Орлова. Друзья сфотографировались во время застолья, а также на фоне красивой елки в гостеприимном доме. Алла Борисовна выглядела прекрасно в бархатной блузе свободного кроя и светлых джинсах.