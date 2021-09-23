Стало известно, почему Эвелина Бледанс сбегала от мужей

Ведущая интервью на YouTube-канале «Психология звезд» предположила, что бессознательно Эвелина воспринимает всех мужчин как «белых офицеров» и мстит за случившееся с ее любимой родственницей. А тот факт, что Бледанс нередко рассказывает об этой ситуации в своих интервью, говорит о том, что она пытается «проработать травму».

Эвелина согласилась с заключениями психолога: «Мне очень нравятся Ваши рассуждения, потому что, честно говоря, об этом не думала, но в общем — возможно. Но это на каком-то очень глубоком подсознательном уровне», — прислушалась к полученной информации звезда и пообещала глубже изучить данный вопрос.

Также Эвелина выразила солидарность с тем, что всегда пытается соревноваться с мужчиной: «Я все время хочу быть не хуже мужчины. Я всегда хочу не только зарабатывать наравне или больше, но и хочу руководить процессом дома, все контролировать и во всем разбираться, все понимать. Думаю, это мне очень мешает», — честно заключила она.