Психолог объяснила, зачем известные актрисы все чаще ложатся под нож пластического хирурга

Психолог уверена, что чаще всего женщины идут на операции из-за неуверенности в себе и своей внешности или же по медицинским показаниям. «Причин всегда много, но в общем их можно разделить на две категории. Во-первых, вмешательство пластических хирургов по медицинским показаниям, когда есть последствия травм, медицинских операций, врожденная аномалия тела и асимметрия, птоз лицевых мышц и так далее. Вторая категория намного обширнее, но это психологический аспект: дисморфофобия как непринятие собственной внешности; последствия эмоциональных травм, перенос чувств на тело; сублимация как способ избежать душевной боли, заменив ее стремлением к физическому совершенству», — рассказала Любовь Розенберг StarHit.

Помимо этого, к хирургу может обратиться представитель профессии, которая требует безупречной внешности. Психолог отметила, что многие звезды решаются на изменения во внешности именно поэтому.

«Пройти испытание известностью и властью может далеко не каждый, но и потерять ее кажется невыносимым! Люди готовы делать все новые и новые операции, чтобы еще хоть ненадолго остаться в обойме, быть востребованными. Это в первую очередь касается людей из актерской среды. Вера Алентова, Анастасия Вертинская и много других бывших первых красавиц — яркое тому подтверждение».

79-летняя известная советская актриса Вера Алентова частый гость в кабинете пластического хирурга. Но вряд ли артистка, которая прожила большую часть своей жизни с любимым мужем, решилась бы на операции из-за любовных переживаний. Вероятнее всего, дело именно в рабочей стороне вопроса. После многочисленных операций Алентова до сих пор востребована в театре и кино.