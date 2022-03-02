Психолог объяснила, почему Лолита так и не смогла построить крепкую семью
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Фото: Global Look Press
Психологи часто говорят о том, что все проблемы тянутся из детства. Неумение общаться, комплексы, неуверенность в себе и своем мнении — все это лишь некоторые причины детских психологических травм. Детство — это чистый лист, на котором разными красками рисуют взрослые люди, и именно на них лежит ответственность, насколько ярким или тусклым этот лист получится. По мнению Евгении Андреященко, которым она поделилась в своем микроблоге, одна из причин, почему любые романы Лолиты были безуспешны, — непроработанные детские травмы. «Родителям некогда было особенно сильно любить меня», — поделилась Лолита в одном из интервью. У них не было времени на то, чтобы уделять внимание дочери и воспитывать ее, из-за работы, поэтому девочкой занималась бабушка. Отец Лолиты эмигрировал в Израиль, когда ей было всего 10 лет, а мать уехала в Киев. Из-за родительских разногласий и конфликтов девочка стала средним звеном, на котором они вымещали свою боль и злость от несложившихся отношений. Как поясняет психолог: «Из-за ссор между родителями Лолита себя чувствовала нелюбимой, никому не нужной». Поэтому маленькой, загнанной в угол девочке казалось, что все крики и разногласия из-за нее и что она во всем виновата. Евгения резюмировала: «Если в детстве ребенок чувствует себя нелюбимым, вырастая, он подбирает себе таких партнеров, которые эти привычные чувства будут восполнять». Именно поэтому дальнейшие отношения с противоположным полом у женщины не складывались.
В детстве Лолита нуждалась в любви и поддержке, которую ей не давали. Она пыталась ее заслужить, хотела, чтобы приласкали, но и этого не получала. То есть она привыкла к разрушающей мысли: «Чтобы тебя любили, ты должен что-то сделать. Расположение мужчины нужно заслужить». Такое поведение повышает риск развития комплексов, зависимостей и чувства вины.
В 1985 году первым мужем Лолиты стал актер Александр Беляев. Свадьбу она сыграла, будучи студенткой. Именно супруг видел ее первые шаги в карьере и давал советы: ни одного решения не принималось без его согласия. В этих отношениях Милявская была несчастна, но разрывать их не стремилась: чувство вины не давало. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. Но певица утверждает, что этот союз был фиктивным — ради прописки в Москве. Переехав в столицу, певица жила в приобретенных двух комнатах в коммунальной квартире с бывшим мужем Беляевым и фактическим Александром Цекало, с которым начала тайно встречаться, еще будучи замужем.
Евгения Андреященко считает, что «постоянная жизнь в стрессе и вранье приводит к потере уважения себя». Еще и новый партнер постоянно обесценивал ее профессиональные качества, говорил, что «она тысяча первая певица», которая ничего не добьется. В этом психолог и видит проявление проекции отца, который никогда не хвалил дочку и лишь говорил, что она все делает «не так». В строках песни «Папа» можно увидеть, что Лолита ищет таких же мужчин, как он: «Папа, мне нравятся мужчины, как ты. Только сердцем, а не признаком красоты».
Отношения Александра и Лолиты испортились, когда она узнала, что беременна не от Цекало. До сих пор неизвестно, кто отец дочери Милявской, Евы. По мнению психолога, в жизни певицы происходила «полная каша: живет с одним, беременеет от другого». Этот брак закончился так же, как и предыдущий: артистка начала встречаться с другим мужчиной. Новым избранником Лолиты стал бизнесмен, оказавшийся бандитом. По словам Евгении Андреященко, в данной ситуации певица испытывала также чувство вины и неосознанно выбрала опасные отношения из-за той же проекции отца: он исчез и был убит. Сама Милявская уже сейчас оценивает эти отношения как самый красивый роман в ее жизни. «Помню, когда он за мной ухаживал, я была замужем, он становился где-нибудь на машине и мы долго целовались. Я делала вид, что уходила гулять с собакой», — откровенничает певица в одном из интервью. Психолог убеждена, что адреналин, страсть и эмоциональные качели, которые так нравились первое время Лолите, неизбежно привели к краху и расставанию. Так и произошло. Страсть со временем угасла, а строить семью никто не захотел.
В четвертый раз Милявская вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина, с которым была в браке 5 лет. Однако и эти отношения закончились. После всех неудач она не перестала верить в истинную любовь. Следующий брак был с Дмитрием Ивановым, тренером по фитнесу. Эти отношения также не увенчались успехом, потому что супруг изначально лелеял ее в любви, жил за ее счет, а когда привык, стал оскорблять и командовать, несмотря на разницу в возрасте в 11 лет. Такие чувства быстро угасли, и женщина приняла решение расстаться. Сейчас певица состоит в отношениях, но всячески их скрывает. По ее словам, это здоровые чувства, в которых нет места любовным треугольникам и драмам. Для того чтобы построить такие отношения, певице пришлось потратить десятки лет и пройти 5 браков.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru