Психолог объяснила, почему Лолита так и не смогла построить крепкую семью

Психологи часто говорят о том, что все проблемы тянутся из детства. Неумение общаться, комплексы, неуверенность в себе и своем мнении — все это лишь некоторые причины детских психологических травм. Детство — это чистый лист, на котором разными красками рисуют взрослые люди, и именно на них лежит ответственность, насколько ярким или тусклым этот лист получится. По мнению Евгении Андреященко, которым она поделилась в своем микроблоге, одна из причин, почему любые романы Лолиты были безуспешны, — непроработанные детские травмы. «Родителям некогда было особенно сильно любить меня», — поделилась Лолита в одном из интервью. У них не было времени на то, чтобы уделять внимание дочери и воспитывать ее, из-за работы, поэтому девочкой занималась бабушка. Отец Лолиты эмигрировал в Израиль, когда ей было всего 10 лет, а мать уехала в Киев. Из-за родительских разногласий и конфликтов девочка стала средним звеном, на котором они вымещали свою боль и злость от несложившихся отношений. Как поясняет психолог: «Из-за ссор между родителями Лолита себя чувствовала нелюбимой, никому не нужной». Поэтому маленькой, загнанной в угол девочке казалось, что все крики и разногласия из-за нее и что она во всем виновата. Евгения резюмировала: «Если в детстве ребенок чувствует себя нелюбимым, вырастая, он подбирает себе таких партнеров, которые эти привычные чувства будут восполнять». Именно поэтому дальнейшие отношения с противоположным полом у женщины не складывались.

В детстве Лолита нуждалась в любви и поддержке, которую ей не давали. Она пыталась ее заслужить, хотела, чтобы приласкали, но и этого не получала. То есть она привыкла к разрушающей мысли: «Чтобы тебя любили, ты должен что-то сделать. Расположение мужчины нужно заслужить». Такое поведение повышает риск развития комплексов, зависимостей и чувства вины.