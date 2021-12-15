Психолог назвала самую вероятную причину развода Лепса с женой — и это не измены

Оба супруга предпочли не раскрывать настоящие причины расставания, потому поклонникам стоит только догадываться, что стало яблоком раздора.

Прояснить ситуацию решила психолог Анна Шилько. По ее мнению, одной из возможных причин развода разгульный образ жизни певца. Анна Шаплыкова, вероятно, устала терпеть подобное поведение мужа и решила поставить точку в отношениях. «История Анны – это история современной золушки, когда Григорий Лепс заметил юную танцовщицу и перевез ее в свой замок. Теперь Анна уже уверенная в себе женщина, с огромным капиталом и общими детьми. Она знает себе цену и на какие кнопки нажать, чтобы получить то, что она хочет», — приводят слова эксперта «Дни.ру».