Психолог назвала самую вероятную причину развода Лепса с женой — и это не измены
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Фото: Starface
Оба супруга предпочли не раскрывать настоящие причины расставания, потому поклонникам стоит только догадываться, что стало яблоком раздора.
Прояснить ситуацию решила психолог Анна Шилько. По ее мнению, одной из возможных причин развода разгульный образ жизни певца. Анна Шаплыкова, вероятно, устала терпеть подобное поведение мужа и решила поставить точку в отношениях. «История Анны – это история современной золушки, когда Григорий Лепс заметил юную танцовщицу и перевез ее в свой замок. Теперь Анна уже уверенная в себе женщина, с огромным капиталом и общими детьми. Она знает себе цену и на какие кнопки нажать, чтобы получить то, что она хочет», — приводят слова эксперта «Дни.ру».
Между тем психолог напомнила о словах адвоката Анны Шаплыковой. Она утверждала, что решение о разводе было принято на эмоциях, а значит велика вероятность скорого воссоединения супругов. Считается, что данная затея была задумана для встряски отношений.
Фото: Global Look press