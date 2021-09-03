«Ты календарь перевернул?»: лучшие мемы про легендарный хит Михаила Шуфутинского
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Фото: Из открытых источников
Сам Михаил Шуфутинский, известный хорошим чувством юмора, не упустил повод обратиться к своим подписчикам в Instagram. Но певец подошел к этому креативно: вместе с Денисом Клявером, экс-солистом группы «Чай вдвоем», они записали совместный ролик, где поздравили с днем рождения всех, кто родился в этот день. Именинники пришли в восторг от такого поздравления и начали благодарить артистов в комментариях.
Хоть одному из создателей песни Игорю Николаеву и льстит такое внимание к этой композиции многие годы, сам он развеивает романтический миф вокруг создания хита и объясняет: «Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго», — писал Игорь Николаев в своем Instagram, передает «РБК Стиль».
Фото и видео: Global Look Press, Instagram, Из открытых источников
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