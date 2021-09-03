«Ты календарь перевернул?»: лучшие мемы про легендарный хит Михаила Шуфутинского

Хоть одному из создателей песни Игорю Николаеву и льстит такое внимание к этой композиции многие годы, сам он развеивает романтический миф вокруг создания хита и объясняет: «Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго», — писал Игорь Николаев в своем Instagram, передает «РБК Стиль».