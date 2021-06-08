Прусикин из Little Big рассказал о «случайном» романе и первой близости с Таюрской
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Фото: www.instagram.com/iliyaprusikin
Илья Прусикин стал гостем YouTube-шоу «Без души», где приоткрыл тайны отношений с бывшей женой и нынешней избранницей.
После того как Таюрская объявила о том, что они с Ильичом пара, на нее обрушилась критика за то, что она стала разлучницей и причиной распада семьи Прусикина и Ирины Смелой. Певица сразу отметила, что она знакома с Ильей намного дольше, чем Ирина. И ее роман с коллегой по коллективу начался позже развода Прусикина и Смелой.
Ее слова на YouTube-шоу подтвердил и фронтмен Little Big. «Мы с Ирой расстались в 2019 году? Сейчас 2021-й. Я должен был до конца жизни оставаться один? Эти события никак не связаны. Наша жизнь — это съемки, разъезды, записи песен. Мы и работаем вместе, и в отношениях состоим», — сказал он.
«Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни», — рассказал Илья Прусикин.
Илья также признался, что его роман начался случайно, после секса. «Так бывает, что пьяные друзья вдруг переспят и понимают, как это классно. Но были трезвые. Была какая-то вечеринка... Это впервые в моей жизни, когда я начал отношения не с ухаживаний», — разоткровенничался он, добавив, что любовь к Таюрской появилась сразу же.
На вопрос об отношениях с бывшей женой Илья ответил, что всегда будет любить ее. «Глупо переставать любить человека, просто потому что вы расстались. К тому же она родила мне такого невероятного сына. Я вижусь с Добрыней постоянно», — рассказал музыкант.
В разговоре не избежали и того, что стало причиной развода Прусикина и Смелой. «Мы друг друга угнетали. Не то чтобы угнетали, ну мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на гастролях, на съемках. Поэтому у нее была обида на меня и холод. Мы оба были несчастными. В какой-то момент мы поговорили и решили разойтись», — признался артист.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, East News, youtube-канал Little Big
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