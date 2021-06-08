Прусикин из Little Big рассказал о «случайном» романе и первой близости с Таюрской

Илья также признался, что его роман начался случайно, после секса. «Так бывает, что пьяные друзья вдруг переспят и понимают, как это классно. Но были трезвые. Была какая-то вечеринка... Это впервые в моей жизни, когда я начал отношения не с ухаживаний», — разоткровенничался он, добавив, что любовь к Таюрской появилась сразу же.

На вопрос об отношениях с бывшей женой Илья ответил, что всегда будет любить ее. «Глупо переставать любить человека, просто потому что вы расстались. К тому же она родила мне такого невероятного сына. Я вижусь с Добрыней постоянно», — рассказал музыкант.

В разговоре не избежали и того, что стало причиной развода Прусикина и Смелой. «Мы друг друга угнетали. Не то чтобы угнетали, ну мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла, чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на гастролях, на съемках. Поэтому у нее была обида на меня и холод. Мы оба были несчастными. В какой-то момент мы поговорили и решили разойтись», — признался артист.