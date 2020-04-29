Прозрачный топ, мини-шорты, платье-резинка: 37-летняя Водонаева показала, как выглядела 20 и более лет назад
Фото: Instagram Алены Водонаевой
«Чищу телефон, нашла так много своих фотографий разных периодов. Так интересно наблюдать, как меняется внешность со временем», — написала она.
Фото: Instagram Алены Водонаевой
«Очень красивая во все времена», «Алена очень сексуальная девчонка уже была», «Позировать любила с детства», «С детства красота и харизма», «В принципе ничего не меняется», «По-моему кроме мейка и причесок изменений почти не видно))) только щечки детские ушли», «С щечками лучше», «В 10 вы были просто великолепны», «Брови были на своем месте, очень красивые. Ален сейчас то ли от удивления они так изогнулись то ли от чего? Верни как было красотка», «Естественно красивая в любом возрасте», — обсуждают фанаты.
Фото и видео: Instagram
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