Прозрачный топ и мокрые волосы: 38-летняя Ким Кардашьян снова украсила собой обложку Vogue

В последнее время 38-летняя Ким Кардашьян находится в прекрасной форме. Она следит за питанием, посвящает много времени спорту, не забывает и о семье, которая тоже отнимает массу энергии, а значит и калорий.

Неудивительно, что обновленная Ким заинтересовала редакторов и продюсеров Vogue, которые сделали большую съемку с многодетной мамой.

Автором снимков стал модный фотограф Майкл Янссон. Стилист сделал Ким укладку с эффектом влажных волос, а редактор моды подобрал прозрачный топ, сделав намек на обнаженное тело, которого в кадре все-таки нет.