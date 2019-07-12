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Прозрачный топ и идеальный пресс: Рита Дакота попала на обложку мужского глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рита Дакота

Фото: Instagram
Видеоролик с процессом съемок певица выложила в соцсети.

Рита Дакота удивила подписчиков откровенным видео, которое она сделала во время съемок для мужского глянцевого журнала. Певица сразу предупредила, что ее поклонников ждет шок-контент.

«Бэкстейдж нашей невероятной съемки обложки MAXIM, который украсит собой прилавки нашей необъятной уже сегодня) предвкушаем всей командой. Ну, во-первых это красиво. Во-вторых..это красиво», - написала Дакота (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Одна из подписчиц отметила в комментарии, что очень удивилась поступку Риты, на что певица ответила, что и сама удивилась, но удивляться – это очень круто.

На вопрос другого поклонника, зачем она приняла участие в такой откровенной фотосессии, Дакота отметила, что подобный поступок стал способом выйти их зоны комфорта: «Где страшно, туда и иди», - сказала Рита.

«Рита ты восторг!!!! Красиво-слабо сказано!!»,

«Вот кто бы мог подумать, что из пацанки с фабрики звёзд, вырастет такая потрясающая ЖЕНЩИНА! Рита, вы просто восхитительная и супер мотивирующая!»,

«Вызывайте пожарных!!!», - последовали комментарии.

А коллега Риты по «Фабрике звезд» Арсений Бородин написал, что у Дакоты идеальный пресс.

В недавних интервью Рита рассказала, что год после развода с Владом Соколовским стал лучшим в ее жизни: она почувствовала себя свободной, независимой, нужной, красивой и уверенной в себе. И, видимо, обложка журнала стала подтверждением ее слов.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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