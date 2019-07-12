Прозрачный топ и идеальный пресс: Рита Дакота попала на обложку мужского глянца

Рита Дакота удивила подписчиков откровенным видео, которое она сделала во время съемок для мужского глянцевого журнала. Певица сразу предупредила, что ее поклонников ждет шок-контент.
«Бэкстейдж нашей невероятной съемки обложки MAXIM, который украсит собой прилавки нашей необъятной уже сегодня) предвкушаем всей командой. Ну, во-первых это красиво. Во-вторых..это красиво», - написала Дакота (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Одна из подписчиц отметила в комментарии, что очень удивилась поступку Риты, на что певица ответила, что и сама удивилась, но удивляться – это очень круто.
На вопрос другого поклонника, зачем она приняла участие в такой откровенной фотосессии, Дакота отметила, что подобный поступок стал способом выйти их зоны комфорта: «Где страшно, туда и иди», - сказала Рита.
«Рита ты восторг!!!! Красиво-слабо сказано!!»,
«Вот кто бы мог подумать, что из пацанки с фабрики звёзд, вырастет такая потрясающая ЖЕНЩИНА! Рита, вы просто восхитительная и супер мотивирующая!»,
«Вызывайте пожарных!!!», - последовали комментарии.
А коллега Риты по «Фабрике звезд» Арсений Бородин написал, что у Дакоты идеальный пресс.
В недавних интервью Рита рассказала, что год после развода с Владом Соколовским стал лучшим в ее жизни: она почувствовала себя свободной, независимой, нужной, красивой и уверенной в себе. И, видимо, обложка журнала стала подтверждением ее слов.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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