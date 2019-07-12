Прозрачный топ и идеальный пресс: Рита Дакота попала на обложку мужского глянца

Рита Дакота удивила подписчиков откровенным видео, которое она сделала во время съемок для мужского глянцевого журнала. Певица сразу предупредила, что ее поклонников ждет шок-контент.

«Бэкстейдж нашей невероятной съемки обложки MAXIM, который украсит собой прилавки нашей необъятной уже сегодня) предвкушаем всей командой. Ну, во-первых это красиво. Во-вторых..это красиво», - написала Дакота (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).