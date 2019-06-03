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Прозрачное платье и стройная фигура: Саша Савельева впервые после родов вышла на сцену

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева

Фото: Instagram
Певица вышла на сцену первый раз за много месяцев.

Саша Савельева, которая в марте родила первенца, впервые вышла на сцену. В составе «Фабрики» она спела на дне рождения подруги. Для выступления Савельева выбрала длинное полупрозрачное белое платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру молодой матери.

Видео она разместила в сториз в Instagram.

Ранее Саша Савельева рассказывала, что помогло ей быстро прийти в форму после родов: «Надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», - делилась она секретами.

Саша Савельева тайно вышла замуж за Кирилла Сафонов в апреле 2010 года. На церемонию пригласили только родственников и самых близких друзей. Первенца Саша родила лишь 9 лет спустя. Беременность она скрывала даже от подруг. И даже после появления малыша на свет продолжала отшучиваться. Но через несколько дней после выписки из роддома все же опубликовала фото с сыном на руках. Имя мальчика родители не называют до сих пор. У Кирилла Сафонова есть старшая дочь - 23-летняя Анастасия. Девушка замужем, живет в США и работает моделью.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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