Прозрачное платье и стройная фигура: Саша Савельева впервые после родов вышла на сцену

Саша Савельева, которая в марте родила первенца, впервые вышла на сцену. В составе «Фабрики» она спела на дне рождения подруги. Для выступления Савельева выбрала длинное полупрозрачное белое платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру молодой матери.

Видео она разместила в сториз в Instagram.