Прозрачное платье, птица феникс и фейерверки: Ани Лорак зажгла на своем шоу в Минске
На днях певица Ани Лорак выступила в Минске, представив свою новую программу DIVA.
Накануне вечером в Минске состоялось первое выступление Ани Лорак в новом гастрольном туре с программой DIVA. Певица исполнила несколько хитов, а также ранее не представленные композиции.
Шоу получилось феерическим: Ани парила над сценой, перемещалась по специально построенным платформам, зажигательно танцевала и переодевалась в костюмы один откровеннее другого.
Зрители остались в восторге от концерта — в финале они скандировали «Дива! Дива!», и Лорак даже не удержалась от слез счастья.
«Это была фантастическая музыкальная история о Диве, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять», — написал один из зрителей в Instagram.
Фото: пресс-служба
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое