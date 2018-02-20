Прозрачное платье, птица феникс и фейерверки: Ани Лорак зажгла на своем шоу в Минске

Накануне вечером в Минске состоялось первое выступление Ани Лорак в новом гастрольном туре с программой DIVA. Певица исполнила несколько хитов, а также ранее не представленные композиции.

Шоу получилось феерическим: Ани парила над сценой, перемещалась по специально построенным платформам, зажигательно танцевала и переодевалась в костюмы один откровеннее другого.