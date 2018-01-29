Провокационное фото Ким Кардашьян в одной шубе вызвало жаркие споры в Сети
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37-летняя Ким Кардашьян опубликовала в своем микроблоге очень горячие фото, которые обсуждают все.
Поклонникам Ким Кардашьян не привыкать к ее обнаженным снимкам, но почему-то свежие фотографии теледивы вызвали нешуточный резонанс — на них звезда позирует практически полностью обнаженной.
Для одного из кадров Ким облачилась в шубу, которую распахнула, демонстрируя внушительный бюст, при этом из нижнего белья на ней лишь микроскопические стринги.
На другом снимке красотка повернулась к камере спиной, и ее ягодицы видны во всей красе. Фолловеры Кардашьян-средней, как водится, разделились на два лагеря: одни похвалили Ким за смелость и осыпали ее комплиментами, другие, наоборот, жестко раскритиковали за возможное использование фотошопа и назвали ее «дешевкой».
А вы как считаете, стоило ли Ким Кардашьян публиковать настолько откровенные снимки?
Фото: Instagram