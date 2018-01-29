37-летняя Ким Кардашьян опубликовала в своем микроблоге очень горячие фото, которые обсуждают все.

Поклонникам Ким Кардашьян не привыкать к ее обнаженным снимкам, но почему-то свежие фотографии теледивы вызвали нешуточный резонанс — на них звезда позирует практически полностью обнаженной.

Для одного из кадров Ким облачилась в шубу, которую распахнула, демонстрируя внушительный бюст, при этом из нижнего белья на ней лишь микроскопические стринги.