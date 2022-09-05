Провалы в памяти и неутешительный диагноз: в семью Меладзе пришла беда

18-летняя наследница Константина Меладзе Лия честно рассказала о своем недуге. Девушка призналась в своих соцсетях, что страдает от психологических проблем, однако ее отец, несмотря на это, настойчиво отправляет дочь в США. Лия, столкнувшаяся с проблемами с психикой, решила каждый день делиться с поклонниками подробностями своего состояния. Но не просто так, по словам девушки, а в рамках спасительной терапии.

«Все боролись за то, чтобы я начала подпевать песням, кайфовать от ветра, красивого заката, мечтать, влюбляться и просто быть собой. Ни гормональный сбой, ни слабая психика никогда не заставят меня перестать говорить о психологических проблемах, с которыми мы сталкиваемся по жизни», — объяснила 18-летняя дочь Меладзе. Девушка добавила, что врачи назначали ей таблетки, ставили различные диагнозы, и отправляли в больницу.

«Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, все, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг — иллюзия. Казалось, что мы живем в симуляции, а люди, окружающие меня, придуманы. У меня пропадала память. Казалось, я никогда не буду счастливой», — пожаловалась Лия.