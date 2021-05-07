Против Мэрилина Мэнсона выдвинули новые обвинения в насилии
Фото: picture-alliance.com
Модель Эшли Морган Смитлайн призналась, что стала одной из жертв артиста. По словам девушки, кроме изнасилования и побоев, артист «наказывал» ее, закрывая в «комнате для плохих девочек». Это прозрачный куб, который якобы находится в его спальне. Модель отметила, что певец оставил на ее теле «автограф» — сделал небольшие надрезы ножом. Эшли добавила, что описанные ею события происходили в голливудском доме Мэнсона в 2010 году.
Представители рок-исполнителя опровергли все обвинения. Они признали, что Мэнсон действительно встречался с моделью, но всего пару недель. Сторона защиты уверяет, что артист не мог удерживать и насиловать ее в течение долгого времени, так как роман очень быстро затух. Адвокаты пообещали представить алиби.
В феврале 2021 года американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта в насилии. Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту — 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009-м. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.
В знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.
Фото: picture-alliance.com
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