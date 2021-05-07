Против Мэрилина Мэнсона выдвинули новые обвинения в насилии

Модель Эшли Морган Смитлайн призналась, что стала одной из жертв артиста. По словам девушки, кроме изнасилования и побоев, артист «наказывал» ее, закрывая в «комнате для плохих девочек». Это прозрачный куб, который якобы находится в его спальне. Модель отметила, что певец оставил на ее теле «автограф» — сделал небольшие надрезы ножом. Эшли добавила, что описанные ею события происходили в голливудском доме Мэнсона в 2010 году.

Представители рок-исполнителя опровергли все обвинения. Они признали, что Мэнсон действительно встречался с моделью, но всего пару недель. Сторона защиты уверяет, что артист не мог удерживать и насиловать ее в течение долгого времени, так как роман очень быстро затух. Адвокаты пообещали представить алиби.