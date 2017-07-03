Простыня на голое тело и изящные изгибы: Ольга Куриленко взбудоражила фанатов соблазнительным снимком
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Ольга Куриленко обладает поистине роскошной фигурой и не стесняется позировать перед фотографами в самых смелых образах.
Накануне актриса опубликовала в Instagram очень пикантный снимок, который взбудоражил ее поклонников. На фото звезда предстала абсолютно голой, прикрывая тело белой простыней.
В комментариях тут же появилась масса сообщений, в которых подписчики осыпали Ольгу комплиментами, отметив ее безупречную фигуру. Сама же Куриленко ранее признавалась, что любит вкусно поесть и не отказывает себе в этом. По ее словам, все дело в хорошей генетике и правильном образе жизни.
«Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на мою маму! Просто стараюсь вести правильный образ жизни — думаю, это лучший способ продлить молодость. Одну из главных заповедей — меньше животных жиров — важно соблюдать именно для здоровья, а не только для идеальной формы», — рассказывала ранее она.
Фото: instagram, globallookpress