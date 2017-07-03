Ольга Куриленко обладает поистине роскошной фигурой и не стесняется позировать перед фотографами в самых смелых образах.

Накануне актриса опубликовала в Instagram очень пикантный снимок, который взбудоражил ее поклонников. На фото звезда предстала абсолютно голой, прикрывая тело белой простыней.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Сен 3 2017 в 11:01 PDT

В комментариях тут же появилась масса сообщений, в которых подписчики осыпали Ольгу комплиментами, отметив ее безупречную фигуру. Сама же Куриленко ранее признавалась, что любит вкусно поесть и не отказывает себе в этом. По ее словам, все дело в хорошей генетике и правильном образе жизни.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Июл 3 2017 в 6:50 PDT