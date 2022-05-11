Просто пошутила? Планирующая усыновить сирот из Украины Джоли перестала выходить на связь

Приезд голливудской дивы в Украину так и остался бы незамеченным, если бы один предприимчивый молодой не заснял ее на камеру своего телефона в одном из заведений общепита. Анджелина Джоли приехала в страну как посол доброй воли ООН, отправилась в военный госпиталь во Львове, зашла на вокзал и в местное кафе.

По словам инсайдера, актриса якобы присмотрела в детском доме пятилетних мальчика и девочку, которые делают успехи в английском языке. Издание People также опубликовал данную информацию, дополнив, что экс-жена Брэда Питта даже пообщалась с представителями учреждения и передала контакты своего менеджмента, чтобы начать согласовывать процедуру усыновления. Однако дальше обещаний дело не пошло. Как только знаменитость вернулась домой, то просто перестала выходить на связь. Видимо, она просто передумала, но не стала об этом сообщать.

Актрисе тут же припомнили подобный случай. В далеком 2007 году она также планировала взять малыша из детского дома в Подмосковья, но как только вернулась в США, то тут же изменила свое решение.