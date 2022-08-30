«Просто пошутил»: представитель Меладзе оправдал его скандальные высказывания о России

В конце зимы многие знаменитости поспешили покинуть Россию, выбрав в качестве альтернативы европейские страны. В числе звезд, которые решили сменить московскую недвижимость на зарубежную, оказался и исполнитель Валерий Меладзе. Однако в отличие от своих коллег по цеху, певец не просто поспешил уехать из страны. Для начала он позволил себе провокационно-скандальные высказывания, не забыв упомянуть, что теперь ноги его не будет в России и выступать для наших соотечественников он также не планирует.

Однако время шло, страсти утихли и, видимо, исполнитель решил передумать. Так, поклонники несколько раз видели его в Москве на выступлениях и сделали вывод, что Меладзе просто водит всех за нос. Менеджер исполнителя Георгий Симонян решил прояснить ситуацию. Он назвал розыгрышем поведение своего шефа.

«Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», - объяснил сайту URA.RU представитель Меладзе поведение певца.

Если это и так, то теперь исполнителю придется долго извиняться за свое неподобающее поведение и обидные высказывания в адрес российских поклонников.