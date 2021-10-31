«Просто модель»: в Сети обсуждают внешность 15-летней внучки Александра Маслякова
Единственная внучка Александра Маслякова Таисия в 15 лет получила работу на Первом канале. 31 октября в эфир вышла программа «Детский КВН». Ее ведущей и выступила наследница известной династии. А зрители удивились тому, как повзрослела и похорошела девушка.
Таисия лишь недавно завела страницу в Instagram, но после премьеры передачи подписчиков и комментаторов у нее явно добавилось.
«Nо ли наши девушки в 30 выглядят на 15, то ли в 15 выглядят на 30... Непонятно», «Для тридцати лет неплохо выглядишь», «Взрослая,симпатичная, ухоженная женщина.Зачем добавлять себе возраст искусственно?Детка, твои 35 обязательно наступят, не приближай», «А что будет в 30? Не нужно в 15 столько косметики», — принялись критиковать Таисию пользователи.
Впрочем, положительных комментариев оказалось больше. «Просто модель», «Красавица», «Какая красиваяяяя», — оставили комплименты подписчики.
Отметим, что игры детского КВН Таисия ведет с 11 лет.
Фото и видео: @maslyakovaat/Instagram