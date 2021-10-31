«Просто модель»: в Сети обсуждают внешность 15-летней внучки Александра Маслякова

Единственная внучка Александра Маслякова Таисия в 15 лет получила работу на Первом канале. 31 октября в эфир вышла программа «Детский КВН». Ее ведущей и выступила наследница известной династии. А зрители удивились тому, как повзрослела и похорошела девушка.

Таисия лишь недавно завела страницу в Instagram, но после премьеры передачи подписчиков и комментаторов у нее явно добавилось.