«Просто космос»: Наташа Королева взбудоражила Сеть фотографией из ванной

На днях певица Наташа Королева улетела в Баку на музыкальный фестиваль «ЖАРА». Пока коллеги публикуют кадры с красной дорожки мероприятия, Наташа взбудоражила Instagram снимком из ванной, сопроводив его хештегами #жара #баку #relax.
«Ты ж наша куколка 🔥», «Ты просто космос, фору не дашь никому, ты огонь», «Королёва и Лолита. Вот две нормальные, человеческие звёздные личности. Спасибо!», «Очень красивое и нежное фото! Молодец Наташа! И пусть хейтеры захлебнутся от зависти!», «Зажигалочка», «Ничего пошлого нет! Очень все красиво. Ощущение, в морской пучине…», «Искрометная и настоящая, заряжаюсь энергией, потому что хлещет через край, супер», «Ну точно жара», — восхитились фолловеры.
Напомним, Наташа Королева — мастер провокаций. Не так давно певица отреагировала на скандал вокруг публикации в блоге Светланы Лободы — экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала чужой снимок без указания авторства. Многие подписчики решили, что обнаженная девушка, занимающаяся йогой на пирсе, это Светлана. Наташа Королева была в числе тех, кто ошибся. Реакцией певицы на это стало собственное фото в такой же позе, однако, через некоторое время Королева удалила ставший скандальным кадр.
Больше о Наташе Королевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Видео: Instagram
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