«Просто космос»: Наташа Королева взбудоражила Сеть фотографией из ванной

Напомним, Наташа Королева — мастер провокаций. Не так давно певица отреагировала на скандал вокруг публикации в блоге Светланы Лободы — экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала чужой снимок без указания авторства. Многие подписчики решили, что обнаженная девушка, занимающаяся йогой на пирсе, это Светлана. Наташа Королева была в числе тех, кто ошибся. Реакцией певицы на это стало собственное фото в такой же позе, однако, через некоторое время Королева удалила ставший скандальным кадр.