passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Просто космос»: Наташа Королева взбудоражила Сеть фотографией из ванной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наташа Королева

Фото: Instagram Наташи Королевой
Певица показала в блоге жаркий кадр.

На днях певица Наташа Королева улетела в Баку на музыкальный фестиваль «ЖАРА». Пока коллеги публикуют кадры с красной дорожки мероприятия, Наташа взбудоражила Instagram снимком из ванной, сопроводив его хештегами #жара #баку #relax.

«Ты ж наша куколка 🔥», «Ты просто космос, фору не дашь никому, ты огонь», «Королёва и Лолита. Вот две нормальные, человеческие звёздные личности. Спасибо!», «Очень красивое и нежное фото! Молодец Наташа! И пусть хейтеры захлебнутся от зависти!», «Зажигалочка», «Ничего пошлого нет! Очень все красиво. Ощущение, в морской пучине…», «Искрометная и настоящая, заряжаюсь энергией, потому что хлещет через край, супер», «Ну точно жара», — восхитились фолловеры.

Напомним, Наташа Королева — мастер провокаций. Не так давно певица отреагировала на скандал вокруг публикации в блоге Светланы Лободы — экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала чужой снимок без указания авторства. Многие подписчики решили, что обнаженная девушка, занимающаяся йогой на пирсе, это Светлана. Наташа Королева была в числе тех, кто ошибся. Реакцией певицы на это стало собственное фото в такой же позе, однако, через некоторое время Королева удалила ставший скандальным кадр.

Больше о Наташе Королевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!