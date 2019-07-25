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«Просто девочка»: 45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков стройной фигурой в стильном купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Василиса Володина

Фото: Instagram
Телеведущая и астролог отдыхает на Крите.

45-летняя Василиса Володина улетела отдыхать на море с семьей – мужем, дочерью и сыном. Астролог и ведущая шоу «Давай поженимся» поделилась с подписчиками фотографией с берега моря. Василиса позировала фотографу в стильном асимметричном алом купальнике. Он идеально подчеркнул стройную фигуру Володиной.

Василиса на пляже

Фото: Instagram

Поклонники телеведущей не прошли мимо такой красоты.

«Вода. Земля. Воздух! Ну, а Вы просто-Огонь! Гармонично все!!!»,

«Купальник красивый. И такая строооойнаааяя!»,

«Красный на море это восторг сочетание с морем шикардос одним словом»,

«Просто девочка, подружка старшего сына, скорее всего», - написали поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

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Красноречивее всех оказалась коллега по программе Лариса Гузеева: «Я б с такой фигурой голая ходила!», - призналась актриса.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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