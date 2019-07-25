«Просто девочка»: 45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков стройной фигурой в стильном купальнике

Поклонники телеведущей не прошли мимо такой красоты.

«Вода. Земля. Воздух! Ну, а Вы просто-Огонь! Гармонично все!!!»,

«Купальник красивый. И такая строооойнаааяя!»,

«Красный на море это восторг сочетание с морем шикардос одним словом»,

«Просто девочка, подружка старшего сына, скорее всего», - написали поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).