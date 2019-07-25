«Просто девочка»: 45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков стройной фигурой в стильном купальнике

45-летняя Василиса Володина улетела отдыхать на море с семьей – мужем, дочерью и сыном. Астролог и ведущая шоу «Давай поженимся» поделилась с подписчиками фотографией с берега моря. Василиса позировала фотографу в стильном асимметричном алом купальнике. Он идеально подчеркнул стройную фигуру Володиной.
Фото: Instagram
Поклонники телеведущей не прошли мимо такой красоты.
«Вода. Земля. Воздух! Ну, а Вы просто-Огонь! Гармонично все!!!»,
«Купальник красивый. И такая строооойнаааяя!»,
«Красный на море это восторг сочетание с морем шикардос одним словом»,
«Просто девочка, подружка старшего сына, скорее всего», - написали поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Красноречивее всех оказалась коллега по программе Лариса Гузеева: «Я б с такой фигурой голая ходила!», - призналась актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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