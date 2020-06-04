«Просто безумие»: стали известны новые подробности бурной личной жизни модели Кендалл Дженнер
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Фото: Instagram
Похоже, 24-летняя популярная модель Кендалл Дженнер пока не собирается замуж и от души наслаждается вниманием представителей противоположного пола.
К примеру, сейчас Кендалл, по слухам, состоит в отношениях с баскетболистом Девином Букером, играющим за клуб НБА «Финикс Санз». «Они встречаются, но речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее крутится столько мужчин, что это просто безумие», — сообщил источник Us Weekly.
Фото: Instagram
Известно, что Кендалл и Девин знакомы друг с другом около двух лет. Они часто видятся, у них много общих друзей. Папарацци также нередко фотографировали их вместе. Ранее Дженнер и Букер даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин — с подругой Кендалл Джордин Вудс.
Фото: globallookpress
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