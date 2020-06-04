passion.ru

«Просто безумие»: стали известны новые подробности бурной личной жизни модели Кендалл Дженнер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кендалл Дженнер

Фото: Instagram

Похоже, 24-летняя популярная модель Кендалл Дженнер пока не собирается замуж и от души наслаждается вниманием представителей противоположного пола.

К примеру, сейчас Кендалл, по слухам, состоит в отношениях с баскетболистом Девином Букером, играющим за клуб НБА «Финикс Санз». «Они встречаются, но речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее крутится столько мужчин, что это просто безумие», — сообщил источник Us Weekly.

Фото: Instagram

Известно, что Кендалл и Девин знакомы друг с другом около двух лет. Они часто видятся, у них много общих друзей. Папарацци также нередко фотографировали их вместе. Ранее Дженнер и Букер даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин — с подругой Кендалл Джордин Вудс.

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!