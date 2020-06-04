«Просто безумие»: стали известны новые подробности бурной личной жизни модели Кендалл Дженнер

Известно, что Кендалл и Девин знакомы друг с другом около двух лет. Они часто видятся, у них много общих друзей. Папарацци также нередко фотографировали их вместе. Ранее Дженнер и Букер даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин — с подругой Кендалл Джордин Вудс.