Проскурякова появилась на обложке глянца в платье цвета спелой вишни, а ее дочь — в золотом

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 11 лет. Их дочь Вероника родилась в октябре 2015-го. Для Юлии ребенок стал первым, а у ее супруга есть 43-летняя дочь Юлия, которая живет и работает в США.

У молодой мачехи и взрослой падчерицы сложились очень теплые отношения. Юлия постоянно поздравляет дочь мужа с днем рождения. И при каждой возможности в непростое коронавирусное время семья Николаевых пересекает океан, чтобы побывать в гостях у Юлии.