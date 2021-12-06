Проскурякова появилась на обложке глянца в платье цвета спелой вишни, а ее дочь — в золотом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/uliaveronika
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой стали главными героями нового номера журнала «Современное здоровье». На обложке молодая жена композитора появилась в платье макси цвета спелой вишни, а их дочь Вероника — в золотом наряде. Для главы семейства стилисты выбрали элегантный костюм насыщенного оттенка бордо.
Подписчики не поскупились на комплименты, отметив, что Юлия настоящая красавица, а Игорь Николаев счастливчик. Но нашлись и те, кто написал что сейчас на обложке может появиться каждый желающий, у кого хватит на это денег.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 11 лет. Их дочь Вероника родилась в октябре 2015-го. Для Юлии ребенок стал первым, а у ее супруга есть 43-летняя дочь Юлия, которая живет и работает в США.
У молодой мачехи и взрослой падчерицы сложились очень теплые отношения. Юлия постоянно поздравляет дочь мужа с днем рождения. И при каждой возможности в непростое коронавирусное время семья Николаевых пересекает океан, чтобы побывать в гостях у Юлии.