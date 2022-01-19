Прошла слепые прослушивания: младшая дочь Константина Меладзе покоряет сцену

Это далеко не первый опыт юной звезды. Девушка уже выступала на сцене. Она пела в группе FAR FOR. А теперь захотела заняться сольной карьерой.

«Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными», — приводит слова наследницы композитора «РИА Новости».

Напомним, что Лия Меладзе — младшая дочь продюсера Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У пары есть еще двое детей, старшая дочь Алиса и сын Валерий. Лия окончила школу в Британии и готовится к поступлению в университет в США.