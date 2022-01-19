Прошла слепые прослушивания: младшая дочь Константина Меладзе покоряет сцену
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @meladzeliya
«Я с детства мечтала попасть на «Голос страны». Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет — быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы «Голос страны» стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя», — рассказала Лия в эфире программы на украинском канале 1+1.
Это далеко не первый опыт юной звезды. Девушка уже выступала на сцене. Она пела в группе FAR FOR. А теперь захотела заняться сольной карьерой.
«Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными», — приводит слова наследницы композитора «РИА Новости».
Напомним, что Лия Меладзе — младшая дочь продюсера Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У пары есть еще двое детей, старшая дочь Алиса и сын Валерий. Лия окончила школу в Британии и готовится к поступлению в университет в США.
Фото: GlobalLookPress, Instagram