«Прощальный» наряд Меган Маркл наделал немало шума в Сети

Наряды, которые выбрали Кейт Миддлтон и Меган Маркл, пришедшие вместе с принцами Уильямом и Гарри, а также Елизаветой II на церковную службу по случаю Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, обсуждают в Сети. Для Меган Маркл этот выход стал «прощальным» — некоторое время назад они с супругом приняли решение сложить с себя полномочия и жить отдельной от королевской семьи жизнью.

Публике бросился в глаза контраст насыщенно-зеленого платья Emilia Wickstead и шляпки William Chambers в тон, которые выбрала Меган, с бордовым пальто Catherine Walker и шляпкой Sally-Ann Provan, которые выбрала Кейт, — и теперь сплетники гадают, что бы все это могло значить.