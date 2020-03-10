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«Прощальный» наряд Меган Маркл наделал немало шума в Сети

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Фото: Paul Marriott/globallookpress

Зеленый костюм Меган Маркл противопоставили наряду Кейт Миддлтон и назвали посвящением Леди Ди.

Наряды, которые выбрали Кейт Миддлтон и Меган Маркл, пришедшие вместе с принцами Уильямом и Гарри, а также Елизаветой II на церковную службу по случаю Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве, обсуждают в Сети. Для Меган Маркл этот выход стал «прощальным» — некоторое время назад они с супругом приняли решение сложить с себя полномочия и жить отдельной от королевской семьи жизнью.

Публике бросился в глаза контраст насыщенно-зеленого платья Emilia Wickstead и шляпки William Chambers в тон, которые выбрала Меган, с бордовым пальто Catherine Walker и шляпкой Sally-Ann Provan, которые выбрала Кейт, — и теперь сплетники гадают, что бы все это могло значить.

Фото: I-Images/globallookpress

Издание DailyMail сочло этот образ экс-герцогини посвящением принцессе Диане — подобный ансамбль ее погибшая свекровь носила в 1982 году, будучи в положении. Вполне возможно, что этот факт спровоцирует новую волну слухов о второй беременности Меган Маркл.

А вы видите подтекст на этих снимках, или скорее совпадение? И чей «лук» понравился вам больше всего?

Фото и видео: globallookpress, instagram

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