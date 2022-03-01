Прощай, Ла Скала? Анну Нетребко исключили из спектаклей легендарного театра

9 марта в Опере Цюриха состоится показ оперы Верди «Макбет», где играет Анна Нетребко. В заявлении театра говорилось, что контракт с артисткой расторгать не собираются, к тому же руководство театра считает, что не имеет права интересоваться политическими взглядами артистов, сообщают «Известия».

Отметим, что Анна Нетребко за последние дни не высказывалась о ситуации с Украиной. «Я все обдумываю. Взяла паузу. Ситуация слишком серьезная», — писала Анна Нетребко в блоге.

Также стало известно, что Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Венского филармонического оркестра, назначив на его должность Янника Незе-Сегена. Также не состоится выступление Дениса Мацуева в Карнеги-холле.