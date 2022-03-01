Прощай, Ла Скала? Анну Нетребко исключили из спектаклей легендарного театра
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Фото: East News
Легендарный итальянский театр Ла Скала исключил Анну Нетребко из спектаклей 9, 12, 16 и 19 марта. В официальном заявлении театра говорилось, что дива приболела.
В Instagram Анна опровергла эти сведения, заявив, что она здорова, но в спектаклях играть не будет. Причину такого поворота событий не назвали.
Фото: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов не появились на репетиции, хотя еще днем ранее в личном блоге тенор писал, что рад вернуться в Ла Скала и играть с великолепными артистами. «Очень счастлив снова вернуться в Театр Ла Скала в невероятно красивой постановке Дэвида Маквикера оперы «Адриана Лекуврер»️ в компании моих замечательных друзей и коллег. До скорой встречи!» — написал Юсиф Эйвазов на русском и английском языках.
9 марта в Опере Цюриха состоится показ оперы Верди «Макбет», где играет Анна Нетребко. В заявлении театра говорилось, что контракт с артисткой расторгать не собираются, к тому же руководство театра считает, что не имеет права интересоваться политическими взглядами артистов, сообщают «Известия».
Отметим, что Анна Нетребко за последние дни не высказывалась о ситуации с Украиной. «Я все обдумываю. Взяла паузу. Ситуация слишком серьезная», — писала Анна Нетребко в блоге.
Также стало известно, что Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Венского филармонического оркестра, назначив на его должность Янника Незе-Сегена. Также не состоится выступление Дениса Мацуева в Карнеги-холле.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East news