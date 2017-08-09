68-летняя Алла Пугачева почтила память Павла Слободкина

Вчера, 8 августа 2017 года, в возрасте 72 лет скончался известный композитор Павел Слободкин. Мужчину называли «крестным отцом» Аллы Пугачевой, но на самом деле он значил для нее намного больше.

Сегодня артистка написала основателю ВИА «Веселые ребята» прощальное письмо: «Памяти Павла Слободкина Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих. Ты талантливый музыкант и композитор, но партитуру нашей жизни пишем не мы, а другие, Высшие Силы, именуемые СУДЬБОЙ. Прощай и прости, дружище. Годы и болячки делают свое дело, мы все там будем. И там, куда ты уходишь, мы встретимся и ответим на все вопросы, на которые мы при жизни так и не нашли ответа. Отдыхай с Богом от мирской суеты. Аминь, аминь, аминь».