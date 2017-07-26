«Первый канал» приступил к съемкам программы «Пусть говорят» с новым ведущим, сообщают СМИ

«Первый канал» определился с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят». Серии, которые уже были отсняты и выйдут в эфир совсем скоро, будет вести Дмитрий Борисов, передает сайт «РБК».

Съемки состоялись сегодня, 11 августа, в студии на улице Лизы Чайкиной. Один из выпусков будет посвящен уходу Андрея Малахова с «Первого канала», передают инсайдеры. «Это уже эфирная программа, не пилот», — подтвердил источник РБК.

Напомним, что на место Андрея Малахова претендовал также ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.